Tony Rosado sufre accidente vehicular en Arequipa cuando viajaba a Camaná [VIDEO]

Imágenes del siniestro fueron compartidas por su esposa y generaron alarma, pero luego confirmó que no hubo heridos.

El cantante Tony Rosado sufrió un accidente vehicular en Arequipa, cuando se dirigía hacia la ciudad de Camaná para cumplir con una presentación programada.

El percance ocurrió durante el desplazamiento por carretera y provocó daños visibles en la unidad en la que se trasladaba el artista. A pesar del impacto y del susto generado, tanto el intérprete de cumbia como sus acompañantes resultaron fuera de peligro y no presentaron lesiones de gravedad.

La información fue confirmada a través de redes sociales por su esposa, Susana Pacheco, quien compartió un video en el que expresó alivio por lo sucedido y agradeció que la situación no pasara a mayores.

De acuerdo con lo difundido, el auto que transportaba al cantante quedó afectado en la parte frontal, hecho que generó preocupación entre sus seguidores al viralizarse las imágenes del siniestro. Sin embargo, tras las evaluaciones correspondientes, Rosado logró continuar con su itinerario artístico.

Pacheco detalló que, pese al accidente, el artista logró cantar en Camaná, destacando su fortaleza y profesionalismo. “Tuvo un accidente, pero gracias a Dios solo fueron golpes. Él tiene una fortaleza muy grande y pudo cantar en Camaná. Que Dios siempre me lo bendiga”, señaló.

El vehículo quedó afectado tras el impacto, aunque el artista retomó sus actividades tras salir ileso. | Fuente: IG: @susan3128

No es la primera vez que Tony Rosado enfrenta un accidente vehicular

En 2014 ya había protagonizado un accidente similar en Piura, cuando la camioneta en la que viajaba impactó contra la parte trasera de un camión, hecho del que también salió sin lesiones graves.

Este reciente incidente ocurre, además, en un contexto complicado para el cantante. En septiembre de 2025, su local “Palacio del Ritmo”, ubicado en Piura, fue atacado a balazos durante la noche, provocando daños materiales y alarma entre los vecinos.

Afortunadamente, el hecho en Arequipa no dejó heridos, y el artista pudo continuar con sus actividades.