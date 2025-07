81 toneladas y media de oro no fueron declaradas o bancarizadas en 2024, según informe de la Defensoría del Pueblo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En un informe de la Defensoría del Pueblo, con cifras hasta noviembre del 2024, se halló que existe una brecha entre el oro que se exporta y produce desde Perú y que se declara ante el Ministerio de Energía y Minas (Minem). Este excedente estaría relacionado con la minería informal y, en algunos casos, a la minería ilegal.

¿Qué nos dicen las cifras? Solo en el 2024 se exportaron 179.3 toneladas de oro en el Perú; sin embargo, al revisar cuántas toneladas producidas se declararon, se encontró una cifra menor: 97.8 toneladas, detalla el estudio de la Defensoría, que analizó las cifras oficiales del Minem.

Esto significa que hay 81.5 toneladas de oro que no fueron declaradas o bancarizadas y que pertenecerían a la minería informal, pero también podrían ser parte de la minería ilegal, indicó Jose Luis Quequejana, adjunto de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Defensoría a RPP Data.

"Estas 81.5 toneladas de oro provienen de una minería, en gran parte informal y también otra [parte] ilegal. Muchos de los mineros informales no declaran toda su producción y, obviamente, los ilegales no declaran nada. Ahora, de las zonas que producen son zonas como Arequipa, Puno, Madre de Dios, Áncash, La Libertad, Cajamarca", aseguró.

El reporte también estimó que estas 81 toneladas y media representaron un total de 6,207.6 millones de dólares que, durante el 2024, no fueron declarados y que no fueron bancarizadas. Una cantidad que equivale a casi el doble del presupuesto asignado para el programa de alimentación escolar Wasi Mikuna o la mitad del presupuesto total para el Ministerio del Interior, según una revisión de la consulta amigable del Ministerio de Economía.

Sin embargo, Quequejana explicó que este dinero sí ingresa a la economía local, pero de forma informal. "Esto es lo que dinamiza la economía en los mercados, pequeñas tiendas, restaurantes, bodegas, talleres de mecánica, ferreterías... y dinamiza esas regiones donde anteriormente no había movimiento de dinero, ni efectivo y ahora hay un montón", detalló.

Pero eso "no quita responsabilidades", agregó. "Todas esas poblaciones que, de forma indirecta, se benefician [del dinero que ingresa de manera informal] son las que han salido a marchar a las calles pidiendo justamente que no les cierren [el registro]. El 70% del Perú es informal, no paga ni bancariza sus ingresos, pero eso no quita responsabilidades. Lo único que acá se ve es que este grosor de gente debe formalizarse, y le corresponde al Estado y a todos los que trabajamos para el Estado, establecer los canales, procedimientos y las estrategias para que se formalicen", agregó Quequejana.

Reporte de exportación y producción de oro de la Defensoría del Pueblo. | Fuente: Defensoría de la República

Oro no declarado va en aumento desde 2017

Si bien el reporte de la Defensoría analiza la data desde el 2009, existe un aumento en la cantidad de oro que no ha sido declarado de manera formal desde el 2017 en adelante. Ese año (2017) se exportaron 204.2 toneladas de oro, pero solo se declaró la producción de 152 toneladas; dejando una brecha de 52.2 toneladas no declaradas. Antes de ese año, la cantidad de oro no declarado no superaba las 39 toneladas.

Según este documento, en 2018 hubo 59.9 toneladas de oro que no fueron declaradas y en 2019 la cifra subió a 62.6 toneladas. En 2020 el volumen no declarado disminuyó a 49.6 toneladas.

Año Oro no declarado (en toneladas métricas) Estimación US$ MM 2014 25.5 1,035.5 2015 31.8 1,184.9 2016 31.6 1,272.5 2017 52.2 2,114.5 2018 59.9 2,443.6 2019 62.6 2,802.3 2020 49.6 2,822.3 2021 78.7 4,547.9 2022 79.2 4,584.3 2023 75 4,691.9 2024 81.5 6,207.6

Sin embargo, a partir del 2021 la brecha se incrementó: ese año no se declararon 78.7 toneladas de oro; en 2022 fueron 79.2 toneladas no declaradas; en 2023 alcanzaron las 75 toneladas no declaradas y en 2024 se registró el salto mayor, con 81.5 toneladas de oro sin declarar.

En total, desde el 2009 hasta fines del 2024 se reportó un total de 804.2 toneladas de oro que no han sido declaradas o bancarizadas, indica el informe de la Defensoría. Además, se estima que esta cantidad representa 41,557 millones de dólares que no se han bancarizado desde el 2009 hasta el 2024.

"El Reinfo ha sido una hipocresía"

Este lunes 14 de julio se llevó a cabo una mesa de trabajo, convocada por la presidenta de la República, Dina Boluarte, para tocar el proceso de formalización minera, luego de las protestas de mineros artesanales e informales que generaron bloqueos de vías en varias regiones del país durante la semana pasada.

Uno de los puntos de agenda es el proceso de formalización que está a cargo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que inició en 2016 como un proceso temporal, pero que se convirtió en un registro perpetuo, con varias prórrogas por parte del Congreso de la República y el Poder Ejecutivo.

Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo, aseguró a RPP Data que el Reinfo tiene que terminar de una vez. "El Reinfo es una hipocresía burocrática, es inviable, para qué mentirnos. Es como decir, ok tú sigues operando nomás en la informalidad y yo me hago el de la vista gorda y no es así. ¿Crees realmente que esos 7 mil millones [de dólares] que va a mover la minería informal en el Perú [este año] serán incorporados a la economía para un Estado de Bienestar? Hoy en día está incorporado de manera indirecta, pero ¿quiénes son los grandes exportadores? Bolivia y Ecuador y nosotros no, por eso tiene que sincerarse", comentó.

El defensor agregó además que el monto que mueve la minería informal [y en algunos casos, la ilegal] "tiene que entrar a un proceso de tributación y de formalización laboral, además de una proscripción de toda actividad delictiva que vaya con la trata de personas, por ejemplo".

El funcionario también indicó que "se debe establecer un estándar medioambiental mínimo para que los efectos de los pasivos ambientales no hagan daño a la población". La Fiscalía Especializada en Delitos Medioambientales ya advirtió en RPP Data que existen 23 áreas naturales protegidas con presencia de minería ilegal.