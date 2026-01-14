ATU rechazó acusación de Julio Raurau sobre supuesto beneficio a un dirigente de transportistas

El presidente de la CONET Perú, Julio Raurau, denunció una supuesta "negociación" entre el Gobierno y algunos dirigentes, señalando que la empresa de transporte del dirigente Héctor Vargas fue beneficiada para operar en una ruta al aeropuerto, a pesar de no cumplir con los requisitos técnicos.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) rechazó este miércoles las recientes declaraciones del presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte (CONET Perú), Julio Raurau, sobre un supuesto beneficio a la empresa del dirigente de transportistas, Héctor Vargas .

Un día antes del paro de transportistas, Raurau se presentó en la cabina de RPP y criticó severamente a sus colegas por haber invitado al presidente José Jerí a la movilización pactada para este miércoles.

"Me llama poderosamente la atención que al presidente de la república lo inviten a una paralización, siendo representante del país. Lo que pasa es que hay desesperación, ya no sabe el Gobierno cómo justificar que no esté controlando el país”, declaró.

El presidente de la CONET Perú denunció una “negociación” entre dirigentes y el Poder Ejecutivo, agregando que el Gobierno utiliza a ciertos personajes, entre los que mencionó a Héctor Vargas, Martín Valeriano y Ricardo Pareja.

Según Raurau, la empresa del presidente de la Coordinadora de las Empresas de Transporte de Lima y Callao (CTU), Héctor Vargas, fue beneficiada para operar con una flota de vehículos a petróleo en una ruta al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, vulnerando las condiciones para operar en el terminal.

“Las bases decían [que], para ingresar ahí, se debía tener vehículos eléctricos o a gas natural. Entonces, llama el gobierno, le dice: ‘Sabes qué, yo te voy a dar la ruta o qué me pides’. Y ahora, David Hernández, que es presidente de la ATU, le ha dado una ruta a este señor Vargas por la nueva avenida Prialé, que ya va a ser próximamente inaugurada”, dijo el dirigente.

“El sábado, creo que han abierto una parte y ahí ha anunciado dándole otro ingreso de favor, cuando todo se autoriza por licitación o por concurso. Así se manejan, siempre se ha manejado el país de esa manera corrupta", agregó.

ATU rechazó acusaciones de Julio Raurau

Con el contexto de las declaraciones de Raurau, la ATU señaló que la ruta operada por la empresa de transportes VARGASANT – a la cual se hizo referencia – está compuesta por ocho buses que cuentan con matriz energética a gas natural vehicular (GNV), así como tres unidades a Diesel, por lo que – indicó – sí se cumple con los estándares dispuestos para operar en el aeropuerto.

“Expresamos nuestro total rechazo ante la manera tendenciosa con que un representantes de la CONET Perú ha pretendido desinformar a los ciudadanos…”, se lee en el comunicado de la ATU.

Respecto a las rutas que circularán por el nuevo bypass Las Torres, la ATU dijo que se encuentra en proceso de evaluación y serán definidas una vez que concluya la marcha blanca de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

“Dando prioridad a aquellos operadores que pertenecen a los distritos de la zona este de la ciudad…”, indicaron.