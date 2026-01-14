Renzo Reggiardo dice que el paro de transportistas es "entendible" ante falta de soluciones al aumento de la criminalidad

El alcalde de Lima Metropolitana, Renzo Reggiardo, consideró que el paro de transportistas es una medida que se debió evitar en lo razonable; sin embargo, aclaró que el reclamo de quienes conforman este sector es "entendible" debido al aumento de la criminalidad.

"Mejor hubiera sido no hacer la paralización, pero sí tengo una opinión de entender que es una medida necesaria para ellos y para su sector y que esto sirva para hacer reflexionar una vez más al Gobierno central", sostuvo.

En Ampliación de Noticias, el burgomaestre consideró que, en respuesta a esta medida, el Gobierno de José Jerí debe evidenciar que ha habido un avance respecto a la lucha contra la inseguridad.

"Debe dar muestras claras en los próximos días, en las próximas horas; esto no puede esperar más tiempo, de cifras concretas, de estadísticas, de cómo venimos venciendo a la delincuencia, pero con resultados que la población empiece a darse cuenta de que hay formas de ir confiando en sus autoridades", expresó.

El paro, para Reggiardo, representa "la única forma" que tienen los transportistas para protestar y exigir resultados a las autoridades. En esa línea, indicó que desde la MML se han planteado alternativas de solución desde el Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec), que también integran representantes del Ministerio Público y del gremio de transportes, precisamente, Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos.

Reggiardo reiteró que, si bien el Gobierno no está "jalado" respecto a la lucha contra la inseguridad, sí podría ir por esa línea si no envía señales claras sobre la reducción de los índices de la delincuencia.

Implementación de la Policía Municipal

Si bien el alcalde aprueba la implementación del estado de emergencia en Lima Metropolitana, señaló también como necesaria la solicitud de facultades en materia legal para la creación de una Policía Municipal, ya que "es una necesidad" que daría resultados en materia de seguridad en Lima.

Así, consideró que esta guardia podría encargarse de las labores de tránsito en las calles de la capital, lo que permitiría que entre 5 000 y 6 000 policías de tránsito sean liberados para dedicarse al resguardo de los ciudadanos.

Más allá de la implementación o no de esta fuerza policial, Reggiardo indicó que desde la MML se está trabajando internamente una serie de mecanismos para tener "a la brevedad" una Guardia Municipal que colabore con la labor de la Policía Nacional, sin que esto implique quitarle funciones.

De igual manera, se mostró de acuerdo con un posible regreso de la Policía de Investigación; sin embargo, apuntó que toda esta reorganización dentro de la PNP requiere de "decisión política" por parte del mismo presidente de la República.

"De pronto el comando tiene algunos intereses para que estas especializaciones no se den. No lo sé. No quiero entrar ahí en un debate. Simplemente considero que, más allá del comando, está por encima el ministro, que es el representante del presidente, pero por encima del ministro está el presidente. Y ahí es donde se tienen que tomar decisiones políticas", mencionó.