Ministerio de Trabajo y ATU anuncian medidas para trabajadores y usuarios ante paro de transportistas de este 14 de enero

Ante el paro convocado por un sector de transportistas para este miércoles 14 de enero, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) exhortó a los empleadores a adoptar medidas laborales flexibles con el objetivo de evitar perjuicios a los trabajadores que podrían enfrentar dificultades para trasladarse a sus centros laborales.

A través de un comunicado, la entidad recomendó priorizar el teletrabajo como una alternativa para salvaguardar la integridad de los trabajadores, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley N.° 31572, Ley de Teletrabajo, y su reglamento.

Asimismo, el MTPE instó a los empleadores a otorgar una tolerancia de hasta cuatro horas en el horario de ingreso a las personas que se vean afectadas por la falta de transporte público.

El ministerio también sugirió adoptar medidas flexibles que permitan compensar las demoras ocasionadas por los inconvenientes en el traslado, teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada trabajador y garantizando su ingreso para el desarrollo de sus labores.

Respecto al tiempo de demora en la hora del ingreso, el MTPE precisó que este podrá ser compensado posteriormente, según lo que pacten empleadores y trabajadores.

En caso de no existir un acuerdo, la compensación será determinada por el empleador.

Finalmente, el Ministerio de Trabajo remarcó que en ninguna circunstancia el tiempo de demora deberá ser considerado como tardanza injustificada, ni dará lugar a sanciones disciplinarias.

Comunicado 📢

El MTPE exhorta a los empleadores a adoptar medidas flexibles ante anuncio de paro de transportistas.#GobiernoEnAcción pic.twitter.com/EKmZBPH1r2 — Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (@MTPE_Peru) January 14, 2026

Metropolitano y Corredores Complementarios operarán con normalidad

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que los servicios del Metropolitano, corredores complementarios, Aerodirecto y las Líneas 1 y 2 del Metro funcionarán con normalidad para atender la demanda de pasajeros durante la jornada de este miércoles.

El Metropolitano iniciará su servicio desde las 5:00 a.m., con toda su flota de buses troncales y alimentadores disponibles, respetando sus rutas y horarios habituales.

Por su parte, los corredores complementarios -Azul, Rojo y Morado- operarán desde las 5:00 a.m. con la flota necesaria para cubrir sus servicios.

El servicio Aerodirecto, que conecta con el aeropuerto Jorge Chávez, funcionará con sus seis rutas en sus horarios acostumbrados.

De igual modo, la Línea 1 del Metro operará con normalidad de 5 a.m. a 10 p.m., mientras que la Línea 2 estará disponible de 6 a.m. a 11 p.m.

Desde el Centro de Gestión y Control, la ATU monitoreará en tiempo real la operación de los servicios, el flujo de pasajeros y la frecuencia de las unidades, con el objetivo de realizar los ajustes necesarios para garantizar un servicio continuo.

Además, orientadores y personal de fiscalización estarán presentes en los principales paraderos para asistir a los usuarios y facilitar la fluidez vehicular.

ATU indicó también que se ha coordinado con la Policía Nacional para asegurar la seguridad en estaciones, terminales y puntos de mayor afluencia.