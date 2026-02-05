¿Cuándo se sabrá la fecha exacta de la llegada de León XIV al Perú? Esto dijo el monseñor Guillermo Cornejo

Guillermo Cornejo estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

El presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Carlos García Camader, anunció en la víspera que el papa León XIV expresó su intención de visitar el Perú a fines de este año.

“Ya está hecha la invitación de parte de la Presidencia y de parte de la Conferencia, falta que los encargados lo presenten y lo organicen. De corazón, el papa me dijo al 80 %. […] Entre noviembre y diciembre, el papa de corazón desea visitar el Perú”, manifestó en conferencia de prensa.

Este anuncio ha generado gran alegría entre los fieles peruanos y latinoamericanos, que están a la espera de la confirmación de la visita, así como de las ciudades que el pontífice peruano-estadounidense recorrerá.

Al respecto, el monseñor Guillermo Cornejo, presidente de Cáritas del Perú, detalló cuándo podría conocerse la fecha exacta de la visita de Robert Prevost.

“En la reunión ad limina, los obispos le dijeron que sería bueno, gratísimo, ya tener una fecha. Él (el papa) dijo en noviembre, y los organizadores de la Conferencia Episcopal van a realizar una comisión en el mes de marzo y seguramente nos van a dar los días claves. Pero, de que se hace, es lo más probable que sí sea. No hay problema”, comentó.



Respecto a las ciudades que incluiría el papa en su eventual visita al Perú, el monseñor Cornejo señaló que esto será definido en reunión de la Conferencia Episcopal.

“El papa siempre ha sido muy cercano. Podría ser el norte, ya con Chiclayo, el sur, el centro, la selva, que hay que prestarle mucha atención. Ya eso nos lo irán informando con la debida anticipación. Ese día no se habló del lugar en sí, pero sí se habló de que venía en noviembre”, refirió.

¿Una gira sudamericana?

En otro momento, el presidente de Cáritas del Perú habló sobre la posibilidad de que el papa León XIV realice una suerte de gira por otros países de Sudamérica.

El religioso recordó que, en unas pasadas declaraciones, Robert Prevost se mostró a favor de una gira por Sudamérica. “Mencionó dos países más. Si más no me equivoco, fueron Argentina y Ecuador”, comentó.

