Cumbre Hambre Cero: Ejecutivo y Gobiernos Regionales acuerdan medidas para reducir anemia y desnutrición en el Perú

Más de 6 millones de peruanos han pasado un día sin comer durante el 2023 y esto se ha repetido varias veces al año, según el último informe del Estado de la Seguridad Alimentaria en todo el mundo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

En este contexto, se realizó la tercera cumbre nacional de gobernadores regionales denominada "Hambre Cero" en la ciudad de Huaraz y en la que RPP Data estuvo presente. En este evento, que duró dos días, se reunieron 13 autoridades regionales, representantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y de las Naciones Unidas para compartir y evaluar medidas que reduzcan los índices de anemia y desnutrición en nuestro país.

Desde el Poder Ejecutivo, el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, señaló que las cifras de inseguridad alimentaria en el país -que afectan a más de 17 millones de peruanos- deben ser tomadas solo "como una referencia" y que también se debe revisar la información de los gobiernos regionales y locales.

No obstante, durante su presentación, la representante del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, Sara Laughton, hizo referencia a un estudio que se realizó junto con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en el que cuantificaban cuánto le costaba al Perú tener una mala alimentación. "Este estudio también se ha hecho en nueve países de la región y lo que calcula es el costo de la malnutrición, porque sabemos que lleva a una menor productividad, a costos en salud pública, gastos de educación, entre otros", explicó.

Así, detalló que en el 2019 el costo de la malnutrición representó el 4.6% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional. "Este informe también proyecta cuál va a ser el costo promedio en los próximos 60 años y encontramos que la malnutrición nos cuesta más de 5 mil millones de dólares. Ese es un porcentaje importante del PBI", añadió.

Ante ello, señaló que se debe mejorar el rendimiento de los sistemas alimentarios y su capacidad para atender a los más pobres. "Esto quiere decir que los alimentos deben ser más asequibles económicamente. El costo de una dieta nutritiva y saludable es casi cuatro veces más cara que una dieta que contempla solo el mínimo de calorías, y el costo en esta región [América Latina] es muy alta respecto a otras regiones de mundo", comentó.

Medidas y políticas alimentarias a corto plazo

En conversación con RPP Data, el viceministro de Políticas Agrarias del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Christian Garay, anunció la conformación de un comité de especialistas para evaluar medidas a corto plazo que logren reducir los índices de inseguridad alimentaria en el país, que afecta al 51.7% de los peruanos, según la FAO.

"Este comité busca dejar, dentro de seis meses, una propuesta de políticas públicas más efectivas que permitan reducir estos indicadores. Está conformado por siete expertos de alto nivel, que vienen de ministerios como Agricultura, el Midis, Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer, así como desde el Colegio de Nutricionistas, del Programa Mundial de Alimentos y de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza", indicó.

El viceministro acudió a este evento en representación al ministro de Agricultura, Ángel Manero Campos, quien previamente fue criticado por decir que "en el Perú no se pasa hambre". Ante la pregunta de si estas declaraciones habían causado molestia dentro del sector, Garay respondió: "Obviamente la interpretación [de la frase] genera malestar (...) como sector agricultura, estamos trabajando en la seguridad alimentaria vía mayor oferta de alimentos y estamos en un año propicio donde sí vamos a tener buenos indicadores".

Durante su presentación, el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez, también se refirió a la ausencia del ministro Manero. "Al ministro de Agricultura [le decimos] que prenda su radio y su televisor porque le vamos a explicar qué significa Hambre Cero. No ha venido, ha venido el viceministro, pero entre el Colegio de Nutricionistas y los gobiernos regionales le vamos a detallar de qué se trata (...) Estamos hablando del Perú y este es el escenario para hablar de las políticas de Estado. Si no están presentes, no son parte de la solución", refirió.

Acuerdos finales de la III Cumbre Hambre Cero

Durante los dos días que duró el evento se habló sobre las medidas para reducir los índices de anemia, que afectan a 4 de cada 10 niños y niñas menores de tres años en el país, según el INEI. También se habló sobre la importancia de la recuperación de alimentos, buenas prácticas para combatir el hambre y la desnutrición, las prioridades ministeriales y la agricultura familiar y sostenible.

"Hemos llegado a conclusiones que ya venimos trabajando desde la primera y segunda cumbre. Queremos hacer políticas públicas que cierren la brecha de la seguridad alimentaria, cueste lo que cueste. Hay que invertir en agricultura familiar y cerrar la brecha de agua potable", señaló el gobernador regional de Áncash, Koki Noriega, quien fue el anfitrión del evento este año.

A continuación, los 13 acuerdos finales a los que se llegaron durante la III Cumbre Hambre Cero, organizada por la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales (ANGR):

Es necesario reforzar los indicadores de resultados. Aunque se han logrado avances en indicadores de proceso relacionados con la anemia, es fundamental que estas mejoras se reflejen en los indicadores de resultado. Esto requiere un análisis más profundo de las intervenciones actuales y una acción decidida para mejorar su eficacia. Mejora de la presencia del Estado en los niveles nacional, regional y local debe fortalecerse, especialmente en políticas públicas de seguridad alimentaria. El acceso al agua sigue siendo un factor determinante para prevenir la anemia, la desnutrición crónica infantil y garantizar la seguridad alimentaria. Es crucial cerrar las brechas de acceso al agua, especialmente en zonas rurales, mediante proyectos de gran envergadura. La participación activa de la sociedad y comprometida es clave para mejorar la articulación entre el Estado y la ciudadanía, así como para garantizar la adecuada atención en servicios de salud y otros servicios esenciales. Invertir en sistemas alimentarios y cadenas de valor que hagan más accesible una dieta saludable, especialmente para las familias más necesitadas. Desarrollar una cadena de suministro que conecte directamente al agricultor con el mercado es esencial para asegurar un trato justo y mejorar los ingresos de los pequeños productores. Fortalecer la agricultura familiar no solo como base para la seguridad alimentaria, sino también mediante su integración con programas sociales existentes. Esto incluye la provisión de alimentos producidos por agricultores familiares en programas como Qali Warma, garantizando una fuente estable de ingresos para los productores y un suministro de alimentos nutritivos para las comunidades más vulnerables. Es esencial dotar a la agricultura familiar de la asistencia técnica, recursos y apoyo necesarios para su desarrollo sostenible. La gestión de riesgos y resiliencia climática son cruciales para enfrentar las amenazas que el cambio climático representa para la agricultura y la seguridad alimentaria. La inversión en protección social tiene un impacto directo en la reducción de la inseguridad alimentaria, por lo que debe ser una prioridad en las políticas públicas. Implementar una estrategia de recuperación de alimentos es crucial para reducir el desperdicio y asegurar que los alimentos que de otro modo se perderían sean redirigidos a quienes más los necesitan. Esto puede incluir la recolección de excedentes de mercados y supermercados, su redistribución a través de bancos de alimentos y la creación de sistemas eficientes de logística para su entrega. Es fundamental desarrollar y fortalecer sistemas de información y observatorios de seguridad alimentaria para mejorar la recolección de datos, el monitoreo y la evaluación de las intervenciones. Estos sistemas permitirán una mejor planificación y ejecución de políticas públicas, asegurando que los recursos se destinen de manera eficaz y que las acciones sean ajustadas según las necesidades reales de cada región. La fortificación de alimentos básicos es crucial para combatir la malnutrición y la anemia en el Perú. Es esencial promover y ampliar las iniciativas de fortificación a nivel nacional, mejorando las normas que las regulan. Además, la fortificación debe adaptarse a las costumbres locales y utilizar alimentos propios de cada región, como pescado, yuca y plátano en la selva peruana, para asegurar su aceptación y efectividad en la lucha contra la anemia. Integrar la pertinencia cultural en estos programas mejorará la salud nutricional en las regiones más vulnerables del país. Gestionar ante la PCM se incluya la actividad Kit de riego en el programa presupuestal 0068, en el marco del Plan Multisectorial de Heladas y Friajes, a través del MIDAGRI con presupuesto propio en una cantidad de 10 mil kit de riego para la región Áncash como actividad piloto, para la agricultura familiar. Tras haber realizado un balance de los compromisos de la I y II Cumbre, es crucial continuar con el seguimiento de los acuerdos alcanzados, incluyendo los compromisos de la III Cumbre Hambre Cero. Los gobiernos regionales deben elaborar, mantener y actualizar sus Planes Regionales de Seguridad Alimentaria y Nutricional, garantizando su implementación efectiva. Asimismo, es esencial identificar y priorizar las intervenciones en los distritos con mayor vulnerabilidad, alta inseguridad alimentaria y prevalencia de malnutrición, para asegurar que los recursos y esfuerzos se dirijan de manera continua y efectiva a las zonas más necesitadas.

Desde RPP estaremos atentos al cumplimiento de estos compromisos, sobre todo a fines de este año, donde se realizará una cuarta cumbre "Hambre Cero" de gobernadores regionales, de acuerdo con la ANGR.