Digemid dispone retirar del mercado un lote de sulfato ferroso tras resultado crítico en control de calidad

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), unidad dependiente del Ministerio de Salud, emitió una alerta para informar sobre una falla grave en un producto farmacéutico de alto consumo.

A través de la alerta Nº 013-2026, la institución dispuso el retiro y la posterior destrucción de todas las unidades del lote 2077104 del producto Sulfato Ferroso 300 mg en su presentación de caja por 100 tabletas recubiertas, fabricado por Laboratorios Portugal S.R.L..



Esta determinación se sustenta en el Artículo 183° del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, el cual faculta a la autoridad a intervenir cuando un producto no cumple con los estándares exigidos para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

El sulfato ferroso es un suplemento esencial utilizado para tratar la anemia, una afección donde el número de glóbulos rojos es bajo, y su función principal es facilitar el transporte de oxígeno y la transferencia de energía en el organismo.



Hallazgos en el control de calidad



El análisis técnico de la Digemid determinó que el lote observado resultó "no conforme para el ensayo de Disolución de Sulfato Ferroso Heptahidratado".

Esta deficiencia es considerada un resultado crítico, ya que implica que el medicamento no se libera adecuadamente en el sistema del paciente, comprometiendo de manera directa su eficacia terapéutica.



La alerta está dirigida de manera amplia a profesionales de la salud, instituciones públicas y privadas, así como a los responsables del suministro de medicamentos y al público en general.

El objetivo es evitar que el producto continúe en circulación, dado que "medicamento presenta 'falla crítica'," según reportó el portal Infobae al analizar el impacto de esta medida en los tratamientos prolongados contra la deficiencia de hierro.

Medidas preventivas y coordinación institucional

Ante la posibilidad de que algunas unidades del lote afectado permanezcan en manos de los usuarios finales por compras previas a la alerta, el Indecopi ha activado su Sistema de Alertas de Consumo para difundir la advertencia.

Se exhorta a los consumidores a verificar sus empaques y, en caso de coincidir con el lote 2077104, suspender su uso inmediatamente y contactar al establecimiento donde lo adquirieron o comunicarse al número (01) 631 4300 para recibir orientación detallada.

Este caso se suma a acciones de vigilancia recientes donde también se ordenó el retiro de un lote de Megacilina B por fallas en su ensayo de pH, lo que refuerza los protocolos de supervisión del mercado farmacéutico peruano.

Las autoridades sanitarias recuerdan que el tratamiento para la anemia ferropénica suele requerir varios meses para ser efectivo, por lo que el uso de suplementos que no cumplen con los estándares de disolución puede retrasar significativamente la recuperación de la salud del paciente.