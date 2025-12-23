Elecciones Regionales y Municipales 2026: Extranjeros que deseen votar o postular a un cargo público deberán inscribirse en registro del Reniec

Resolución del Reniec donde se dispone la apertura del Registro Electoral de Extranjeros Residentes en el Perú para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. | Fuente: RENIEC

¿Quiénes pueden inscribirse para las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

De acuerdo al artículo 7 de la Ley N° 26864, Ley de Elecciones Municipales, "los ciudadanos extranjeros tienen derecho a elegir y ser elegidos, excepto en las zonas de frontera, siempre y cuando estén debidamente inscritos en el registro indicado para ser incluido en el padrón". En esa línea, el Reniec detalló que el registro está dirigido a ciudadanos extranjeros mayores de 18 años que acrediten más de dos años de residencia continua en el Perú antes de la fecha de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

"Se dispone la apertura del Registro Electoral de Extranjeros residentes en el Perú, a partir del 07 de enero de 2026 hasta el 28 de marzo de 2026, a fin de que los extranjeros mayores de dieciocho (18) años, residentes por más de dos (02) años continuos previos a la elección, puedan ejercer las facultades de elegir y ser elegidos en las Elecciones Regionales y Municipales del año 2026, a llevarse a cabo el 4 de octubre", detalló la entidad electoral en la resolución publicada en el Diario El Peruano.

El Reniec también precisó que la Dirección de Registro Electoral será la encargada de planificar y supervisar este proceso, en coordinación con otras áreas de la institución, como la Dirección de Registros de Identificación y la Oficina de Tecnologías de la Información, a fin de garantizar una inscripción ordenada y segura.

La entidad encargó a su Oficina de Comunicaciones y Prensa la difusión de esta medida, con el objetivo de que los extranjeros residentes conozcan este derecho y puedan ejercerlo de manera informada.

Cabe precisar que, durante las Elecciones Regionales y Municipales 2022, también se dispuso la apertura de este registro y la opción de que los ciudadanos extranjeros puedan hacer uso de su voto. Según cifras de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicadas el 26 de setiembre del 2022, solo se contabilizó a 153 ciudadanos y ciudadanas extranjeros hábiles para votar durante dicho proceso electoral.