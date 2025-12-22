ONPE responde tras rechazo del voto digital: “No conocemos el contenido del informe del JNE”

Valencia aseguró que ONPE tomará decisiones una vez que contrasten el informe del JNE con los resultados de la auditoría internacional | Fuente: RPP

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se pronunció luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazara el uso del voto digital para las Elecciones Generales 2026.

Katiuska Valencia, asesora de la Jefatura Nacional de la ONPE, reveló que el organismo electoral aún no ha recibido el documento técnico que sustenta dicha negativa.

Asimismo, la funcionaria explicó que se enteraron de la decisión el último viernes a través de las plataformas digitales, por lo que han solicitado formalmente el acceso al informe de fiscalización.

“El viernes que salió la información a través de redes sociales, nosotros tomamos conocimiento e inmediatamente oficiamos al Jurado Nacional de Elecciones para el informe (...) No tenemos conocimiento del contenido del informe, de aquellas observaciones o no conformidades que haya realizado el JNE”, dijo en conversación con RPP.

Auditoría internacional en curso

Valencia detalló que el equipo de fiscalización del JNE realizó visitas concentradas principalmente en el mes de noviembre, por lo que se suscribieron 14 actas de reuniones.

Sin embargo, destacó que la ONPE contrató en paralelo una auditoría internacional para garantizar la transparencia del sistema.

“ONPE contrató un servicio de auditoría internacional con una empresa que tuviera experiencia puntualmente en voto digital (...) Tenemos a la empresa CGTS, que ha logrado auditar procesos de voto digital en Panamá y El Salvador. Y estamos a la espera del predictamen que llegará el 30 de diciembre”, indicó.

¿En qué consistía el voto digital?

El proyecto piloto de voto digital buscaba beneficiar a cerca de 10,000 electores pertenecientes a 11 grupos específicos —como miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Bomberos y personal del INPE—, quienes se habían inscrito voluntariamente para sufragar desde sus celulares sin importar su ubicación geográfica.

Ante el rechazo del ente fiscalizador, Valencia aseguró que la ONPE tomará decisiones definitivas una vez que puedan contrastar el informe del JNE con los resultados de la auditoría internacional.

“El sistema de voto digital siempre tuvo una contingencia. Eso estaba dentro de la planificación. Pero para nosotros es importante tener esa información y poder proporcionar a la ciudadanía información correcta, cierta y veraz”, finalizó.