JNE y ONPE deben establecer hoja de ruta para implementar voto digital en futuros comicios, sostiene especialista

El especialista en temas electorales, José Tello, aseguró en RPP que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) deben actuar de forma articulada de cara a las Elecciones Generales 2026, a fin de brindar confianza a la ciudadanía, y evitar desacuerdos como el caso del voto digital— cuya aplicación para las elecciones de 2026 fue declarada inviable por parte del JNE.

"Es lamentable que justamente no salgan en posición en conjunto respecto al voto digital, porque definitivamente siendo algo tan trascendente donde ya miles de peruanos han cambiado los DNI y con la expectativa de votar, se dé una situación de esta naturaleza. Es bastante lamentable no en el sentido de que se vea como un tema de garantía propiamente de la elección, sino que finalmente es una suerte de choque", declaró en Ampliación de Noticias.

Por ello, recomendó que el JNE y la ONPE deberían brindar una conferencia de prensa para explicar la situación del voto digital y que podría implementarse a futuro.

"Los organismos electorales tienen que estar justamente muy unidos durante un proceso electoral. Y algo como el voto digital no debe ser punto de desencuentro. Todo lo contrario. Decirle a la población de manera clara, juntos, en una conferencia de prensa, de que el tema no va por el momento, pero que se va a implementar en el futuro. Con lo cual yo creo que ambas instituciones le dan, sobre todo, garantía y tranquilidad a nosotros los electores que las cosas van a manejar adecuadamente", añadió José Tello en RPP.

No obstante, resaltó que se necesita un cambio de actitud de ambas entidades electorales "respecto de este tipo de desavenencias" para que la ciudadanía perciba "conducta ecuánime, imparcial y profesionalismo" para las elecciones.

Por ello, sostuvo que sería ideal que el voto digital se aplique de forma definitiva para las elecciones regionales y municipales que se realizarán en octubre del próximo año.

"Debería ser parte de un anuncio conjunto, entre la ONPE y el Jurado, que establezcan una hoja de ruta para poder implementar el voto digital. Y esto es importantísimo, porque ya se ha trabajado el tema y nunca antes se había trabajado de esa manera lo del voto digital. Vamos hacia dos temas: en lo que son las elecciones de un mediano y largo plazo es el voto digital y el voto facultativo, que debería ser también algo que se implemente en los próximos 20 años", añadió.

¿Es viable que ONPE presente recurso ante el TC?

Por otro lado, José Tello no consideró idóneo que la ONPE presente una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional al Jurado Nacional de Elecciones, y que lo ideal es esperar las próximas elecciones municipales y regionales "para presentar un piloto mejor implementado".

"A mí me parece que ya es suficiente con la demanda competencial que tenemos ahora entre el Jurado Nacional de Elecciones y el Poder Judicial en el caso de Unidad Popular. Me parece que esto tiene que dar patente a un diálogo, en el cual ambas instituciones traten de sacar este tema de la demanda consensuada. Sí siento un divorcio y eso no se arregla en tribunales, se arregla realmente conversando y generando la confianza entre ellos", destacó.

Situación del voto digital

El 19 de diciembre el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) comunicó los resultados de la auditoría del sistema de voto digital en donde concluyeron que no resulta viable su aplicación en las Elecciones Generales 2026.

De acuerdo con el JNE, el comité técnico —especializado en ciberseguridad, encargado de fiscalizar su legalidad, transparencia y nivel de protección de datos— sostuvo que a la fecha no se reúne los mecanismos de seguridad suficientes para que los votos digitales se "traduzcan de manera auténtica, libre y espontánea".

Al respecto, el ONPE comunicó que se pronunciarán sobre el informe del JNE.