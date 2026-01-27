Erick Moreno, alias 'El Monstruo', será trasladado este 28 de enero a Perú: ¿cuál es el proceso penal que afrontará al llegar al país?

Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', quien fuera uno de los criminales más buscados del país, llegará al Perú mañana, miércoles, luego de que las autoridades paraguayas aceptaran la solicitud de extradición que hizo el Ministerio Público nacional.

Así lo anunció, el último domingo, el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, quien consideró que el prontuariado criminal tendrá una condena a cadena perpetua.

"Este miércoles 28, a las ocho de la mañana, las autoridades de Paraguay estarán entregando a Erick Luis Moreno Hernández para que responda ante la justicia peruana por todas las muertes, secuestros, extorsiones y explosiones que se le atribuyen. Va a estar al frente de los tribunales y la condena es muy sencilla de predecir: cadena perpetua”, indicó a la prensa.

Cabe destacar que un equipo de la Fiscalía ya se encuentra en suelo paraguayo para las diligencias propias de la extradición. La delegación está conformada por Elmer Chirre, jefe de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones; Yovanna Sánchez, fiscal adjunta provincial de la Cuarta Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada; y Eloy Loayza, médico legista del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Además, en declaraciones para Panamericana, Arriola Delgado señaló que las coordinaciones del traslado entre los cuerpos policiales de ambos países se estaban realizando por intermedio del coronel PNP Luis Huamán Santamaría, agregado policial en Paraguay.

Respecto al itinerario del otrora cabecilla de 'Los injertos del cono norte', el comandante general de la Policía precisó que el vuelo tendrá dos escalas técnicas: la primera, en Cochabamba, Bolivia; y la segunda, en Arequipa, con fines de abastecimiento y revisión de la aeronave.

De este modo, Moreno Hernández sería entregado a las autoridades peruanas, al promediar las 6am. (hora Paraguay), en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi. El destino final del vuelo sería la Dirección de Aviación Policial del Callao.

¿Cuál es el proceso penal que afrontará al llegar al país?

Erick Moreno se encuentra recluido actualmente en una celda de máxima seguridad del penal Martín Mendoza de Emboscada, de Paraguay, en cumplimiento de un mandato de prisión preventiva, tras ser capturado, el pasado 24 de septiembre, en la localidad de San Roque, distrito de San Lorenzo, en el referido país.

Cabe destacar que el Ministerio Público peruano hizo tres solicitudes de extradición del prontuariado criminal de 34 años. La primera, según información de la Fiscalía, fue planteada por los delitos de secuestro y organización criminal; la segunda, por el delito de extorsión agravada; y la tercera, por robo agravado.

Al día siguiente de su captura, las autoridades paraguayas realizaron las audiencias de identificación e instrucción de extradición, en las que se le informó a alias 'El Monstruo' sobre los tres pedidos de extradición en su contra. Finalmente, el pasado 17 de diciembre, se informó que Moreno Hernández estaba apto para ser extraditado, conforme a la solicitud del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Norte.

Según el abogado penalista James Rodríguez, en declaraciones para TV Perú, ya en suelo peruano Erick Moreno deberá ser puesto a disposición de un juez de investigación preparatoria "en donde va a pasar, conforme a la norma, un control de identidad. Es decir, el juzgado se va a encargar de tomar las precauciones necesarias para identificar plenamente a este sujeto".

"Una vez terminada esta pequeña audiencia de control de identidad, va a pasar a la autoridad del INPE, previo reconocimiento legal del médico legista, para que pueda ser clasificado, y el INPE va a disponer a qué centro penitenciario va a ser internado. No olvidemos que sobre él ya pesa una condena pendiente y también 3 procesos más pendientes de que se inicien estos procesos judiciales", señaló el jurista, quien estimó que Challapalca o el penal de Ancón podrían ser los centros penitenciarios en los que sería internado.

Vale señalar que, en diciembre de 2023, Moreno Hernández fue condenado a 32 años de prisión por la Octava Sala Superior Penal de Lima, por los delitos contra la libertad, en la modalidad de secuestro y hurto, y los delitos contra el patrimonio, en modalidad de homicidio y sicariato, además de microcomercialización de drogas.

El sentenciado criminal está implicado en el rapto de la escolar Valeria Vásquez, quien fue rescatada sana y salva por efectivos policiales, en el distrito de Carabayllo. Además, es sindicado también de ser el autor intelectual del secuestro de Lucero Trujillo, de 27 años, quien logró escapar tres días después de haber sido plagiada en Lima norte, aprovechando la fuga de sus captores por la gran presencia policial.

Erick Moreno Hernández presentado ante las autoridades policiales de Paraguay, tras su captura.Fuente: Mininter

¿'El Monstruo' podrá ser condenado a cadena perpetua?

Aunque Óscar Arriola indicó que la condena predecible sería de cadena perpetua, el abogado penalista Vladimir Padilla, en diálogo con RPP, aclaró que el proceso de extradición impone ciertos candados legales que podrían beneficiar al cabecilla criminal.

El especialista explicó que, bajo el principio de reciprocidad, la justicia peruana no puede imponer una condena superior a la máxima permitida en el país que concede la extradición. Ello, pese al pedido del general PNP Óscar Arriola, quien expresó su deseo de que Moreno sea condenado a cadena perpetua.

"Si Paraguay no tiene consigo la cadena perpetua como regla, no puedes aplicarle. (...) El límite va a estar dado por la ley penal paraguaya. Si lo extraditan, tú no puedes aplicar eso si ellos no lo tienen en su legislación", dijo en Ampliación de Noticias

El experto señaló que esta limitación es una de las razones por las que muchos cabecillas criminales huyen al extranjero y eligen estratégicamente su destino. Al ser extraditados, ganan ciertas ventajas.

Por un lado, están los límites de la pena, ya que no se les puede imponer una sanción mayor a la de la legislación del país de refugio. Por otro, están el límite de delitos, pues solo pueden ser juzgados por los crímenes específicos por los que se solicitó la extradición.

"Tampoco es una carta libre. (...) Si hubieran otros casos (delitos adicionales), tienes que seguir pidiéndole permiso a Paraguay por este hecho. Y nuevamente va a pasar todo el trámite hasta que la Corte Suprema de Paraguay le dé la aprobación", detalló.

Padilla indicó que una alternativa más efectiva hubiera sido la expulsión, procedimiento que permite deportar al delincuente de manera inmediata y sin condiciones legales restrictivas para su juzgamiento en Perú.

"La expulsión es más efectiva. (...) En cambio, la extradición es un poco 'espérate, déjame verlo, quiero que me acredites por qué'. Y ahí empieza toda una suerte de trámites", comentó el letrado.

Además, agregó que los costos y tiempos de traducción de expedientes también juegan a favor de los criminales que buscan entorpecer la justicia.