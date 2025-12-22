Línea 2 del Metro de Lima y Callao: la tuneladora 'Delia' llega a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Como parte de las obras de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, la tuneladora 'Delia' llegó hasta la estación ubicada en la Universidad Nacional Mayor San Marcos, lo que se considera un hito ya que, por primera vez, integrará directamente un sistema de transporte masivo con la Decana de América.

El recibimiento de la tuneladora se hizo en el subterráneo, en donde estuvieron medios de comunicación y personal Ministerio de Transportes y Comunicaciones para la ceremonia significativa.

Autoridades del MTC estuvieron presentes en la ceremonia que se realizada cada vez que la tuneladora llega realizando el forado, y que a su vez se coloca aros metálicos a su alrededor para la construcción del trayecto subterráneo.

Estas ceremonias se realizan como avance de la obra de la Línea 2, que busca unir Callao con Ate.

Durante el acto, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, reafirmó que la culminación total de la obra se mantiene dentro del plazo previsto de cuatro años.

RPP pudo conocer que los forados de la Línea 2 se han realizado con las tuneladores Micaela y Delia. La diferencia entre ambas es que 'Micaela' hace forados con agua, en cambio 'Delia' solo lo realiza en terrenos secos.

Línea 2

Según el MTC, la tuneladora Delia es la máquina de perforación con una longitud aproximada de 120 metros, con una rueda de corte de 10.27 metros de diámetro y pesa 1,750 toneladas.

Fue bautizada con ese nombre en honor a Delia Tasaico Del Pino, la primera mujer graduada como ingeniera de minas en el Perú.

Como se recuerda, la etapa 1A de la Línea 2 opera en marcha blanca -desde diciembre de 2023- cubriendo cinco estaciones entre Evitamiento y Mercado Santa Anita.