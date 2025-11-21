Friaje en el Perú: fenómeno golpeará varias regiones del país con lluvias, vientos fuertes y frío

A tomar previsiones. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió sobre el próximo arribo a nuestro territorio del vigesimonoveno friaje del año, fenómeno que alterará decisivamente el clima en gran parte del país en plena primavera.

En un comunicado, el organismo indicó que este evento climático golpeará varias regiones de la selva peruana, con lluvias de moderada a fuerte intensidad, con incremento de la velocidad del viento y con un descenso de las temperaturas.

Según el pronóstico del Senamhi, la masa de aire frío ingresará por la selva sur durante la madrugada del domingo, 23 de noviembre, y se desplazará progresivamente hacia la selva central hasta el martes, 25 de noviembre.

“Este evento generará lluvias intensas acompañadas de descargas eléctricas, vientos con velocidades cercanas a los 45 km/h, especialmente en la selva baja, y cobertura nubosa durante gran parte del día, con mayor incidencia en la selva centro y sur”, detalló el ente estatal.

“Asimismo, se prevé una disminución de la temperatura diurna, sumada a un ambiente más nublado y húmedo. Durante las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana, la población experimentará un ligero incremento en la sensación de frío”, agregó.

El Senamhi pronosticó que, en el marco del vigesimonoveno friaje del año, se esperan temperaturas diurnas entre 25 °C y 27 °C, y temperaturas nocturnas próximas a los 20 °C, en la selva sur; mientras que, en la selva central, los valores oscilarán entre 26 °C y 28 °C.



Alerta naranja por el vigesimonoveno friaje del año

Ante el próximo arribo del vigesimonoveno friaje del año, el Senamhi ha emitido una alerta naranja por precipitaciones “de moderada a fuerte intensidad”.

“Estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a 40 km/h”, detalló el organismo.

La alerta naranja del Senamhi estará vigente entre el 22 y 24 de noviembre, en las regiones Amazonas, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali.



¿Qué es el friaje?

Según el Senamhi, el friaje es un fenómeno meteorológico caracterizado por la llegada de aire frío al continente -proveniente de la Antártida-, que origina lluvias intensas y un descenso brusco de temperaturas en la selva.

“(El viento) ingresa por la selva sur y se desplaza hacia la selva central y norte, dependiendo de la intensidad del evento”, indicó en su página web.

“El friaje inicia con lluvias de moderada a fuerte intensidad, tormentas eléctricas y viento que se desplaza de sur a norte. Las temperaturas máximas disminuyen por la cobertura nubosa”, agregó el ente estatal.