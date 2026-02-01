Hospital Rebagliati de EsSalud cuenta con moderno equipo para detección de cáncer de piel

En el marco del Día del Lunar, el Seguro Social de Salud subraya la importancia del uso del FotoFinder para lograr diagnósticos y tratamientos oportunos.

En marco del Día del Lunar, que se conmemora cada primer domingo de febrero, el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, del Seguro Social de Salud (EsSalud), destaca que cuenta con un equipo de alta precisión y última tecnología para la detección oportuna de cáncer de piel, el cual se encuentra al servicio de los asegurados.

Se trata del FotoFinder, un moderno equipo de mapeo corporal total y dermatoscopía digital, único en el sistema público, que permite realizar un seguimiento detallado y continuo de lunares y lesiones cutáneas con sospecha de malignidad, el cual es utilizado por el Servicio de Dermatología del Hospital Rebagliati para lograr diagnósticos y tratamientos oportunos.

La doctora Adeliza Manrique, del Servicio de Dermatología del Hospital Rebagliati, explicó que esta tecnología está dirigida a pacientes de alto riesgo: aquellos con sospecha de melanoma (cáncer de piel), con síndrome de nevo displásico (lunar de mayor tamaño y diferente en color y superficie), con más de 100 lunares y con lunares ubicados en zonas de riesgo (palmas y plantas).

“Este equipo nos permite identificar cambios mínimos en los lunares a lo largo del tiempo, lo cual es clave para detectar de manera temprana un melanoma u otro tipo de cáncer de piel”, señaló la especialista.

Indicó que el Servicio de Dermatología del Hospital Rebagliati registra alrededor de 500 atenciones mensuales por cáncer de piel, de las cuales aproximadamente 30 pacientes al mes acceden al estudio con FotoFinder, previo tamizaje y derivación desde sus establecimientos de origen.

Seguimiento preciso y seguro

La especialista explicó que el procedimiento consiste en la toma de fotografías de todo el cuerpo del paciente, quien permanece en ropa interior siguiendo posiciones estandarizadas indicadas por el personal asistencial.



“Cada lunar es identificado y registrado mediante dermatoscopía digital, quedando almacenado para su comparación en controles posteriores, que pueden realizarse cada seis meses o cada año”, dijo. Este seguimiento permite detectar lesiones nuevas o cambios sospechosos que podrían pasar desapercibidos en una evaluación convencional, facilitando la derivación oportuna a biopsia y tratamiento especializado.

El seguimiento de los lunares es posible ya que este equipo incorpora una cámara fotográfica de alta resolución y una torre que permite el registro corporal completo en distintas posiciones.

El uso de esta tecnología se enmarca en la transformación digital en EsSalud, uno de los principales ejes de gestión del presidente ejecutivo de la institución, doctor Segundo Acho Mego.