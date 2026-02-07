Callao: Choferes de combis hacen plantón en av. Néstor Gambetta en protesta por atentado que dejó a cobradora baleada

Choferes, cobradores y otros trabajadores de empresas de combis que brindan el servicio de transporte público en la ruta Ventanilla - Callao realizan, desde las primeras horas de la mañana de este sábado, un plantón en la avenida Néstor Gambetta, en protesta por el reciente atentado que dejó a una cobradora con heridas de bala.

El referido ataque criminal fue perpetrado anoche, a la altura del paradero La Cabaña, en la citada avenida, donde un sujeto que se hacía pasar como pasajero sacó un arma de fuego y disparó a mansalva contra la mujer, quien trabaja junto a su esposo, chofer de la unidad. Tras el atentado, una banda criminal conocida como 'Los Chukys' publicó el mensaje: "Ahí tienen su primer herido, comuníquese con nosotros, que la próxima vez va a ser un muerto".

Ante ello, decenas de trabajadores del rubro optaron por bloquear la avenida Néstor Gambetta con un plantón, específicamente a la altura del paradero Santa Fe, a pocos metros de la refinería La Pampilla. La medida de fuerza inició al promediar las 6 am. y algunos de los manifestantes estiman que se extenderá hasta las 10 am. o hasta el mediodía.

"Estamos bloqueando el pase porque no apoyan las autoridades, no apoyan para nada. Nosotros queremos un apoyo para que haya solución con los policías, que Néstor Gambeta esté resguardada por agentes policiales para trabajar tranquilos. Nosotros somos padres de familia, tenemos nuestros hijos también", exigió uno de los participantes del plantón, identificado como Óscar.

"Todas las combis del Callao, mayormente de Pachacútec, las empresas de acá de Ventanilla también [participan]. Todas las empresas de nuestro Callao, de Nestor Gambetta, estamos participando acá", acotó.

El plantón inició las primeras horas de la mañana de este sábado | Fuente: RPP

"Transporte público no va a pasar"

Asimismo, Óscar indicó a nuestro medio que unidades de transporte público no pasarán por la vía y solo se abrirá un carril para que camiones, taxis y vehículos particulares continúen circulando.

"Sí, estamos dejando de ingresar a los vehículos particulares, porque, a veces, hay gente que está delicada de salud y hay gente que tiene que trabajar también [...] Transportes públicos no van a pasar", enfatizó.

El manifestante destacó que si bien, hasta el momento, no están pagando cupos, exigen que las autoridades les garanticen protección.

"Pedimos que haya apoyo, que vengan a tratar de solucionar, de apoyarnos a nuestros transportistas porque nos tienen abandonados, no hay apoyo de nadie, nadie nos apoya. Por eso es que nos hemos levantado de nuevo a hacer nuestro paro. Y si no nos siguen haciendo caso, vamos a seguir haciendo nuestro paro", sostuvo.

Al cierre de esta nota, RPP pudo constatar que usuarios se veían forzados a recorrer a pie el tramo bloqueado y hacer transbordos, ya que los pasajeros eran bajados de las combis ante la imposibilidad de continuar el trayecto. Mientras tanto, efectivos policiales llegaron a la zona para tratar de facilitar el pase de las unidades por vías alternas.