Ate: PNP desarticuló banda criminal dedicada a la extorsión de comerciantes en Huaycán

La Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló a la banda criminal denominada ‘Los Injertos del Cono Este’, dedicada a la extorsión de comerciantes en la zona Huaycán.

Durante el operativo, llevado a cabo en el sector UCV 8 zona A de Huaycán, la PNP detuvo a tres presuntos integrantes de la banda delictiva, según pudo conocer RPP.

Asimismo, de acuerdo con la Policía, la mujer detenida en la intervención cumplía el rol de receptora del dinero obtenido de la extorsión.

Además, la PNP incautó tres celulares y S/3 000 en efectivo durante la intervención.

Presuntas víctimas

Según las autoridades, un comerciante mayorista de frutas era extorsionado por la banda criminal desde octubre del año pasado. El hombre recibía constantes amenazas y ataques armados contra su vivienda, de acuerdo con la PNP.

Asimismo, según la Policía, los delincuentes le exigían al comerciante el pago de S/20 000.

Los detenidos ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Por su parte, la PNP ha informado que continuará con las investigaciones a los sujetos capturados.