Amazonas: Policía captura a presunto implicado en asesinato de vocalista de 'Hermanos Guerrero'

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó en el distrito de Jamalca, provincia de Utcubamba, región Amazonas, a Nelson Ramírez Díaz, presunto implicado en el asesinato de Thalía Alezka Manrique Castillo, fallecida cantante de la agrupación de cumbia Hermanos Guerrero, ocurrido en la ciudad de Bagua Grande en la madrugada del domingo 3 de noviembre de 2024.

Según pudo conocer RPP, la intervención se realizó en el kilómetro 248, sector Panamá, caserío Puerto Naranjitos, donde los agentes ejecutaron un operativo para ubicar y detener al investigado. Nelson Ramírez permanecía más de un año en condición de prófugo.

Tras su captura, el sospechoso fue trasladado a la dependencia policial correspondiente para las diligencias de ley. El hecho fue confirmado por Jair Manrique Castillo, hermano de Thalía Manrique, quien indicó que el caso continúa en investigación.

Cabe recordar que la muerte de la arista se produjo tras recibir un disparo durante un asalto a mano armada mientras viajaba como pasajera en un bus junto a los integrantes de la orquesta Hermanos Guerrero, en la vía Ñunya Jalca, Bagua Grande.

La cantante de 27 años fue auxiliada y trasladada al Hospital Santiago Apóstol. Sin embargo, falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Por este caso, el 30 de enero de 2025, la fiscalía provincial de Utcubamba obtuvo nueve meses de prisión preventiva contra Nelson Ramírez Díaz y Wilmer Fernández Sánchez por el presunto delito de robo agravado con muerte subsecuente.