Amazonas: Policía captura a presunto implicado en asesinato de vocalista de 'Hermanos Guerrero'

La PNP capturó a Nelson Ramírez Díaz, implicado en el asesinato de la cantante Thalía Manrique.
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

En 2024, la cantante Thalía Manrique murió producto de disparos tras el asalto a un bus donde estaba la agrupación de cumbia 'Hermanos Guerrero', en Bagua Grande.

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó en el distrito de Jamalca, provincia de Utcubamba, región Amazonas, a Nelson Ramírez Díaz, presunto implicado en el asesinato de Thalía Alezka Manrique Castillo, fallecida cantante de la agrupación de cumbia Hermanos Guerrero, ocurrido en la ciudad de Bagua Grande en la madrugada del domingo 3 de noviembre de 2024.

Según pudo conocer RPP, la intervención se realizó en el kilómetro 248, sector Panamá, caserío Puerto Naranjitos, donde los agentes ejecutaron un operativo para ubicar y detener al investigado. Nelson Ramírez permanecía más de un año en condición de prófugo.

Tras su captura, el sospechoso fue trasladado a la dependencia policial correspondiente para las diligencias de ley. El hecho fue confirmado por Jair Manrique Castillo, hermano de Thalía Manrique, quien indicó que el caso continúa en investigación.

Cabe recordar que la muerte de la arista se produjo tras recibir un disparo durante un asalto a mano armada mientras viajaba como pasajera en un bus junto a los integrantes de la orquesta Hermanos Guerrero, en la vía Ñunya Jalca, Bagua Grande.

La cantante de 27 años fue auxiliada y trasladada al Hospital Santiago Apóstol. Sin embargo, falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Por este caso, el 30 de enero de 2025, la fiscalía provincial de Utcubamba obtuvo nueve meses de prisión preventiva contra Nelson Ramírez Díaz y Wilmer Fernández Sánchez por el presunto delito de robo agravado con muerte subsecuente.

Thalía Manrique Castillo murió tras recibir un disparo durante un asalto a la orquesta Hermanos Guerrero.
Vocalista de Hermanos Guerrero: “El alma de Thalía Manrique va a descansar en paz”

Luego de la captura de Nelson Ramírez Díaz, actual sospechoso del asesinato de Thalía Manrique, cantante del grupo de cumbia Hermanos Guerrero, Ingrid Vallejos, vocalista de la agrupación chiclayana, afirmó que se hizo justicia.

En efecto, la cantante mostró su satisfacción por el trabajo realizado por la Policía Nacional afirmando que su excompañera ya puede "descanzar en paz". 

“Se hizo, al fin, la captura del asesino de nuestra compañera Thalía Manrique Castillo. Es lamentable lo que ha pasado. Hemos tenido que recurrir a la Policía Nacional de Lima para que recién se haga su captura”, declaró en RPP.

Asimismo, lamentó el tiempo que se tardaron las autoridades para dar con el paradero del intervenido, hallado en su casa en el distrito de Jamalca, provincia de Utcubamba, región Amazonas.

 “A este sujeto se le capturó en su domicilio, en su casa, durmiendo, acostado. Nos sentimos un poco más tranquilo porque el alma de nuestra compañera va a descansar en paz”, comentó.

Thalía Manrique era una cantante e integrante de la agrupación de cumbia Hermanos Guerrero.
Cantante de Hermanos Guerrero murió tras ser herida de bala en Bagua Grande

En la madrugada del domingo 3 de noviembre de 2024, Thalía Manrique Castillo, de la agrupación de cumbia Hermanos Guerrero, murió cuando era trasladada al hospital Santiago Apóstol, en Bagua Grande, en la región Amazonas, tras recibir un disparo durante un asalto al bus donde ella se encontraba junto con los otros miembros de la orquesta.

Según contó una de las víctimas del asalto a un medio local, el grupo Hermanos Guerrero se encontraba en un bus que iba por la carretera a Ñunya Jalca cuando alrededor de las 5 de la mañana fueron interceptados por al menos seis delincuentes, quienes se apoderaron del dinero de la presentación y de los instrumentos de la orquesta, disparando en su huida y provocando la muerte de Thalía Manrique.

Según se supo, la víctima fue auxiliada y trasladada hasta el hospital Santiago Apóstol, donde luego se confirmó su deceso. Sus restos fueron trasladados a la morgue de Utcubamba para los exámenes correspondientes. La joven artista dejó un niño de nueve años en la orfandad.

Tags
Hermanos Guerrero Thalía Manrique PNP

