Más de 20 regiones del país en alerta naranja por precipitaciones "de moderada a fuerte intensidad"

Emergencia nacional. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) activó una alerta naranja en más de 20 regiones, entre ellas Lima, por precipitaciones “de moderada a fuerte intensidad”.

A través de su página web, el organismo advirtió que se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2800 m.s.n.m. y nevadas en localidades sobre los 3800 m.s.n.m. de la sierra centro y sierra sur.

“Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h”, apuntó el ente estatal.

“Además, se esperan lluvias localizadas de ligera a moderada intensidad en la costa de Tumbes y costa interior de Piura y Lambayeque, asimismo, lluvia ligera dispersa en el resto de la costa”, añadió.

El Senamhi informó que la alerta naranja estará activa entre el miércoles y viernes, 11 y 13 de febrero, en las regiones Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Tumbes.



Estragos en Ayacucho

El corresponsal de RPP en Ayacucho informó que la región ya sufre los estragos de las fuertes precipitaciones. Según reportó, el 70 % de la ciudad de Coracora, capital de la provincia de Parinacochas, se encuentra afectada tras la caída de una fuerte lluvia seguida de una granizada.

Yony Reyes Anampa, alcalde de la provincia, detalló que la ciudad de Coracora no cuenta con el servicio de agua potable en esos momentos, ya que todo el sistema de agua y alcantarillado ha colapsado por la fuerte lluvia y granizada.

“Lamentablemente ha ingresado la lluvia y la granizada a las casas, ha inundado prácticamente un 70, 80 %. La inundación es en casi toda la ciudad. Felizmente, no hay desgracias humanas, pero sí pérdida de materiales”, sostuvo.

El alcalde Parinacochas pidió al Gobierno Regional de Ayacucho y al Ejecutivo declarar en emergencia la ciudad, ya que tres aulas de un centro educativo recién construido han colapsado por la lluvia y granizada.

