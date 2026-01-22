José Jerí y la crisis política: ¿pueden afectar las elecciones de 2026?

¿Una crisis política puede frenar o alterar unas elecciones? A raíz de la crisis política en relación con las reuniones informales que mantuvo el presidente José Jerí con un empresario chino, este reportaje detalla qué dice la ley sobre las Elecciones Generales 2026.

El presidente José Jerí enfrenta, hasta el cierre de este informe, seis mociones de censura presentadas ante el Congreso de la República, que buscan destituirlo luego de que se hicieran públicas las reuniones no registradas del mandatario con el empresario chino Zhihua Yang.

Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, realizada el pasado 21 de enero, el mandatario negó haber incurrido en actos irregulares y sostuvo que la difusión de fotografías y videos que lo vinculan con el empresario extranjero responde a un intento de desestabilización política y de afectación al proceso de las Elecciones Generales 2026.

"Yo no le he mentido al país, yo no he hecho ningún acto irregular o de contenido ilícito en esa cena. Hay una intencionalidad, que seguramente las investigaciones determinarán quiénes están detrás de ella, de querer perjudicar, generar inestabilidad y alterar un proceso electoral que se encuentra en curso, que tiene que ser imparcial y que tiene que ser transparente", afirmó Jerí durante su presentación.

Ante ello, cabe realizar la pregunta: ¿un posible cambio de presidente podría afectar las Elecciones Generales 2026 que se realizarán el próximo 12 de abril?

"El proceso electoral no se ve afectado"

José Manuel Villalobos, abogado experto en derecho electoral, explicó a El Poder en Tus Manos que una posible censura o vacancia del presidente no tiene mayor impacto en un proceso electoral ya convocado, pues los comicios son organizados por entidades autónomas como el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

"El proceso electoral no se ve afectado porque ya está convocado y está en marcha, además que lo realizan instituciones autónomas. En el Perú existe una separación de poderes y hay órganos constitucionalmente autónomos que no dependen del presidente de la República, ni del Ejecutivo ni del Congreso, como el JNE, la ONPE y el Reniec. Estos son organismos independientes, de tal forma que el presidente de la República no puede decir que no se realicen o que se cambien de fecha, porque no es jefe ni del JNE, ni de la ONPE ni del Reniec y no les puede dar órdenes", explicó Villalobos.

El único impacto que podría tener una posible destitución del mandatario en un proceso electoral es la demora de asignación presupuestal a los organismos electorales, precisó el especialista. "A lo mucho podría haber una demora en la entrega del presupuesto de las elecciones si es que se cambia al titular del Ministerio de Economía, pero de ninguna manera significaría que no les va a dar los recursos, además porque ya se los están otorgando", señaló.

Las Elecciones Generales 2026 fueron convocadas por la entonces presidenta Dina Boluarte el 25 de marzo del 2025. Desde ese momento, el cronograma electoral del Jurado Nacional de Elecciones está en marcha, incluyendo las acciones desplegadas por la ONPE y el RENIEC.

Por su parte, el exjefe de la ONPE, Fernando Tuesta coincidió en que una posible destitución del cargo del presidente Jerí no afectaría las Elecciones Generales.

"En el hipotético caso de que el presidente José Jerí dejara el cargo, el proceso electoral no sufriría alteración alguna. En el Perú, quienes se encargan de todo el proceso electoral son la ONPE, el JNE y el RENIEC, con sus respectivas y diferenciadas funciones. La única función del presidente de la República en este ámbito es convocar a elecciones, lo que ya ocurrió. El gobierno proporciona el presupuesto -lo que viene ocurriendo-, el apoyo en seguridad (FF. AA. y PNP), y el Ministerio de Relaciones Exteriores se encarga de la votación de los peruanos residentes en el extranjero. Ninguna de estas funciones se vería afectada, pues son de carácter operativo", agregó.

ACLARACIÓN: En el hipotético caso de que el presidente José Jerí dejara el cargo, el proceso electoral no sufriría alteración alguna. En el Perú, quienes se encargan de todo el proceso electoral son la ONPE, el JNE y el RENIEC, con sus respectivas y diferenciadas funciones. La… pic.twitter.com/7P0ZZMMQpS — Fernando Tuesta Soldevilla (@tuesta) January 21, 2026

Un escenario que ya se repitió años atrás en el Perú

José Manuel Villalobos, experto en derecho electoral, también recordó que esta situación ya se ha vivido antes en el país tras la vacancia del expresidente Martín Vizcarra el 9 de noviembre del 2020.

"En el 2020 tuvimos cambio de gobierno... salió Vizcarra, entró Manuel Merino y a los días entró Francisco Sagasti, pero las elecciones ya estaban convocadas y no hubo ningún problema [con los comicios]", indicó Villalobos.

Añadió también que, cuando Sagasti asumió la presidencia, estaba inscrito dentro de la plancha presidencial del Partido Morado y que renunció a su candidatura para desempeñarse como presidente de la República. "No he encontrado marco legal que prohíba a los congresistas [que actualmente son candidatos a la presidencia como Roberto Chiabra y Williams Zapata] ejercer el cargo de presidente. Si uno de estos congresistas asumiera la Presidencia podría, voluntariamente, renunciar hasta el 11 de febrero, pero no es obligatorio", señaló.





