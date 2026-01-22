Fuerza Popular: "Si en el futuro surge algún hecho que haga insostenible la permanencia de Jerí, haremos lo que corresponda"

El partido político Fuerza Popular emitió un pronunciamiento respecto a la situación de José Jerí en el que señalaron que no se sumarán "al coro desestabilizador" pero que si en el futuro surge algún hecho que "haga insostenible la permanencia" del mandatario harán "lo que corresponda en ese momento".

"No hacemos especulación electoral. Por eso, no vamos a sumarnos al coro desestabilizador de siempre (…) Sin embargo, dejamos constancia de que, si en el futuro surge algún hecho o situación que haga insostenible la permanencia del presidente Jerí, con la misma responsabilidad y sin cálculos, haremos lo que corresponda en ese momento", sostuvieron en el comunicado.

Argumentaron su postura en que "el Perú nos pide madurez política, no cálculo electoral". "Apostamos por el orden, no por el caos", añadieron.

También el comunicado señaló que las explicaciones de José Jerí "siguen generando dudas sobre su actuación, las visitas a determinados locales y lo que realmente ocurrió".

Por ello, mencionaron que "las investigaciones deben continuar, tanto en el Congreso como en el Ministerio Público".

La congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, expresó en RPP que José Jerí "ha dejado bastantes dudas y ninguna certeza" respecto a las explicaciones del mandatario, en la Comisión de Fiscalización del Congreso sobre los encuentros con el empresario chino Zhihua Yang.

Sin embargo, sostuvo que no se puede cambiar de gobernante "cada dos o tres" meses ya que, aseguró, "es un tema muy delicado porque las inversiones se paralizan".

José Jerí vinculó emisión de videos con medidas del Gobierno contra la criminalidad en penales

José Jerí afirmó en conferencia de prensa que espera la difusión de más videos de sus reuniones extraoficiales para identificar a los responsables, y sostuvo que estaría vinculada a criminales en los penales, quienes tendrían interés en que estas acciones se detengan porque se han visto afectados por los operativos y las requisas que impulsa el Gobierno.

En conferencia de prensa, el mandatario indicó que su objetivo sería conocer "cuál es su vínculo y cuál es el interés de fondo", a la par que relacionó estas filtraciones con una presunta relación de los criminales que se encuentran en los penales donde el Ejecutivo realizó operativos y requisas.