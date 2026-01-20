Zhihua Yang invitó a cenar a Jerí y ambos son amigos desde que el presidente era congresista, dice abogado de empresario chino

Las reuniones extraoficiales que tuvo el presidente de la República, José Jerí, con el empresario chino Zhihua Yang continúan en el centro de la opinión pública debido a las explicaciones que han brindado tanto el mandatario como el jefe del Gabinete Ministerial, Ernesto Álvarez, respecto a dichos encuentros.

En diálogo con RPP, Álvarez aseguró que Jerí Oré cayó "en una trampa" para "hacerle daño" al Gobierno, ya que el citado ciudadano chino o su entorno habrían sido los que filtraron las imágenes donde aparece el jefe de Estado, tanto del encuentro en el chifa, del pasado 26 de diciembre, como el de la tienda de la calle Capón, del último 6 de enero.

Por su parte, respecto a la primera reunión, el presidente de la República, en un video publicado el pasado domingo durante la madrugada, señaló que "siendo feriado, en un horario de atención habitual y prudente, y luego de conversar y coordinar como todos los días y dar vueltas en Lima" con el ministro del Interior Vicente Tiburcio y su escolta presidencial, los "invitó a cenar" en el chifa de Zhihua Yang, a quien dijo conocer "de tiempo atrás por diversar actividades culturales o sociales".

Al respecto, Edwin de la Cruz, abogado de dicho empresario, en entrevista con nuestro medio, sostuvo que fue Zhihua Yang quien invitó a cenar al mandatario y precisó que la amistad entre ambos data de tiempo atrás, cuando José Jerí era congresista.

"Esa amistad no es de ahora [...], por eso que él lo invita a cenar, por eso él acude a Palacio de Gobierno"

De la Cruz precisó que su patrocinado y el jefe de Estado son amigos y que se conocen desde 2024, año en que Jerí Oré se desempeñaba como presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso. Además, indicó que Zhihua Yang también habría visitado Palacio de Gobierno

"El señor Yang Zhihua, o más conocido como Johnny Yang, conoce al presidente Jerí hace años, aproximadamente, del año 2024. Lo conoce a través de los eventos que realiza la Embajada china, las asociaciones chinas [que] organizan algunos eventos por aniversario del país chino. Entonces ahí coincide en ese evento y conoce al señor Jerí. Esa amistad no es de ahora, son amigos, definitivamente", indicó.

"Y entonces por eso que él lo invita a cenar, por eso que él acude a Palacio de Gobierno, inclusive está registrado ahí", aseguró.

El abogado remarcó que durante la cena se coordinaron detalles de un evento que tendría lugar el próximo 1 de febrero, en el marco de las celebraciones por el Año Nuevo Chino. Además, señaló que hubo varias personas en la reunión, pero no precisó si se encontraba el ministro del Interior.

"Lo que me comentó el señor Johnny Yang es que en esa conversación amical se trató también de la organización del evento que se va a llevar en la Plaza de Armas, porque se acercaba el Año Nuevo Chino, y esto se va a celebrar el primero de febrero. Entonces, estaban conversando de esa temática y temas amicales", indicó.

"El señor Johnny Yang es el que le ofrece la cena al señor Jerí [...] Aparte del presidente, ha habido otras personas. No me ha especificado qué ministro estaba en esa cena con el señor Johnny Yang y el presidente Jerí. Siempre, cuando han tenido reuniones, siempre el señor Johnny Yang ha sido muy caballeroso y es quien ha invitado", agregó.

Consultado sobre el motivo por el cual su patrocinado tendría interés en impulsar esa celebración, el letrado dijo que Zhihua Yang "es uno de los líderes o dirigentes de la asociación fujianesa", en el Perú.

"En el Perú usted sabe que ha habido una inmigración de chinos, pero son de diferentes provincias. Son de Cantón, de Shanghái, Pekín, Sichuan, Chongqing. Y últimamente ha habido más emigrantes de Fujian, que tiene una fuerte presencia de fujianeses en la colonia china, y el que es uno de los líderes o dirigentes de la asociación fujianesa es el señor Johnny Yang", indicó.

"La asociación peruano-china, porque ahí participan no solamente fujianeses, participan cantoneses y de diferentes provincias y han coordinado también con algunos funcionarios de la Embajada china. O sea, a los fujianeses no se les puede dejar de lado en ese tipo de organización, porque tiene una presencia muy fuerte en el Perú", acotó.

Por otra parte, respecto al encuentro en el local Market Capón, De la Cruz dijo que Jerí solo llegó a visitar y comprar, y negó que hubieran hablado sobre la clausura del negocio que, ese mismo día, la Municipalidad de Lima impuso a la tienda.

"Según el comentario, y hay una información de la Oficina de Comunicaciones del Palacio de Gobierno, manifiesta que el señor Jerí fue a hacer una compra al local de su amigo, y justo en ese momento se encontraba clausurado el local del señor Johnny Yang. Sin embargo, había trabajadores de Market Capón que estaban reponiendo mercadería, estaban ahí algunos trabajadores y el presidente Jerí ingresó a esa tienda y conversó e hizo algunas compras, según manifiesta Palacio de Gobierno y también según me ha manifestado el señor Johnny Yang", indicó.

"El presidente lo ha manifestado, que es un hombre de calle, que él personalmente sale a comprar, sale a visitar [...] Mi cliente dice que le ha visitado y ha hecho algunas compras en el Market Capón", reiteró.

Finalmente, el abogado dijo lamentar las especulaciones que hizo el premier Ernesto Álvarez respecto a que China podría estar detrás de la "trampa" en la que habría caído el presidente. Además, dijo que su patrocinado se someterá a las autoridades.

"Me da una pena que el primer ministro especule este tipo, deslice ese tipo de comentario. No tiene nada que ver acá la cuestión geopolítica. Se trata de una reunión amical y que de repente el presidente Jerí ha roto algunos protocolos por su cargo que tiene", aseveró.

"El señor Johnny Yang, como sabe que no ha cometido un delito, que no ha habido irregularidades, él está dispuesto a hacer la aclaración. Cualquier convocatoria, notificación, la presentación necesaria del señor Yang estará presente para una aclaración. Y estamos correctos que se investigue porque no hay nada irregular", puntualizó.