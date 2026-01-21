'Chifagate': las reacciones de congresistas tras la presentación de José Jerí ante la Comisión de Fiscalización

La presentación del presidente José Jerí ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, tras revelarse sus reuniones no registradas con el empresario chino, Zhihua Yang, ha generado diversas reacciones en el Parlamento sobre la situación del mandatario.

Durante una sesión de tres horas, el jefe de Estado admitió que acudir a estos encuentros en horarios nocturnos y con vestimenta informal fue una decisión inadecuada que generó desconfianza. Sin embargo, su argumento central se basó en la ausencia de dolo, asegurando que los hechos no constituyen actos ilícitos.

"Admito el error, pero el error no es delito", expresó Jerí ante los legisladores según consignaron las fuentes informativas del Congreso.



Consenso en la condena



Tras la sesión, diversos parlamentarios ofrecieron entrevistas a RPP, donde manifestaron una percepción crítica unánime sobre el comportamiento del presidente.

El congresista Edward Málaga destacó que existe un rechazo generalizado a la actitud de Jerí, aunque la controversia persiste en torno a la medida correctiva que debe aplicarse desde el Legislativo.

"Hay un consenso, hay una cierta unanimidad en la condena y en la reprobación", afirmó Málaga durante su intervención en el programa Las cosas como son.

El legislador insistió en que el control político es una obligación del Parlamento y que el caso debe ser llevado al Pleno para una deliberación máxima.

Por su parte, la congresista Ruth Luque fue enfática al comparar la estrategia de defensa de José Jerí con la utilizada anteriormente por la exmandataria Dina Boluarte, señalando que el presidente intenta normalizar lo que éticamente es inaceptable.

"Lo primero que se me ha venido a la mente es Dina Boluarte porque Dina Boluarte, dijo: 'Me están acusando por meterse en mi vida privada cuestionando mi salud'", recordó Luque al criticar que el jefe de Estado pretenda reducir sus reuniones clandestinas con proveedores del Estado a simples paseos personales.

La parlamentaria subrayó que, de no haberse revelado los videos por la prensa, el país no habría recibido ninguna explicación sobre estos vínculos.

La postura de Fuerza Popular

Desde la bancada de Fuerza Popular, el congresista Héctor Ventura manifestó que la situación es compleja y afecta la imagen de la presidencia. En ese sentido, señaló que, más allá de las preferencias personales, el mandatario está sujeto a límites de libertad debido a su alta responsabilidad.

"Estamos ante una situación nuevamente compleja, una situación difícil que empaña nuevamente una alta investidura", sostuvo el legislador en Las cosas como son de RPP.

No obstante, precisó que su agrupación política evaluará internamente los descargos antes de decidir su voto en una eventual moción de censura, enfatizando la importancia de respetar el debido proceso para evitar cuestionamientos legales futuros.

En esa misma línea, la parlamentaria Patricia Juárez, quien también participó en el interrogatorio, cuestionó que el foco de la defensa sea la cotidianeidad de salir a comer, cuando el problema real radica en los interlocutores del mandatario.

"El problema no es hacer actos cotidianos de la vida cómo salir a comer y esas cosas sino con quién en realidad ha tenido esa reunión", puntualizó Juárez al referirse a los vínculos de los empresarios involucrados con el Estado.

La congresista aclaró que su bancada aún no ha tomado una decisión colegiada, pues deben debatir los alcances de la sesión antes de emitir un pronunciamiento oficial.

Ernesto Bustamante, de Fuerza Popular, también expresó una postura de cautela y señaló que su grupo político aún no ha definido una posición respecto a una eventual vacancia o censura.

En el programa Prueba de Fuego de RPP, el parlamentario subrayó que el problema central no radica únicamente en la vestimenta o el horario de las reuniones de Jerí, sino en la calidad de los interlocutores del mandatario. No obstante, indicó que, para su bancada, se requiere de pruebas contundentes antes de proceder con una sanción mayor.

"La posición de Fuerza Popular es que tenemos que esperar a que haya la evidencia de un delito de una falta que amerite una censura", dijo.

Hacia un pleno extraordinario y nuevas investigaciones

La presión política ha escalado con la presentación de tres mociones de censura impulsadas por grupos parlamentarios como el Bloque Democrático Popular, Juntos por el Perú-Voces del Pueblo y la Bancada Socialista.

En el programa Prueba de Fuego de RPP, la congresista Sigrid Bazán calificó la defensa del presidente como una admisión implícita de irregularidades y cuestionó la transparencia de sus vínculos previos cuando presidía la Comisión de Presupuesto.

"Lo que hemos escuchado hoy en el Congreso casi que es una confesión de parte", afirmó Bazán tras criticar que se pretenda normalizar reuniones nocturnas con empresarios que ofrecen viajes al extranjero.

Para viabilizar el debate de estas mociones durante el receso parlamentario, se ha iniciado la recolección de las 78 firmas necesarias para convocar a un pleno extraordinario.

Más temprano, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Elvis Vergara, anunció que su grupo de trabajo solicitará facultades de comisión investigadora para profundizar en el caso Jerí.

El congresista adelantó que no acatarán el receso y buscarán sesionar de manera permanente para garantizar la transparencia que la ciudadanía exige.

"De ser posible dos veces por semana para poder acabar lo más pronto posible con las investigaciones", declaró el titular de Fiscalización tras el término de la sesión.

El objetivo será citar a todos los involucrados, incluyendo al equipo que acompañó al mandatario y a los empresarios chinos que participaron en las citas no registradas.