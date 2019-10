La anemia afecta a los niños, su familia y el futuro del país

Perú redujo la desnutrición crónica infantil a 12,9%. | Fuente: Midis

Perú ha logrado un éxito a nivel mundial reduciendo la desnutrición crónica infantil; sin embargo, todavía quedan retos por atender en el desarrollo infantil temprano. Aníbal Velásquez, oficial nacional senior de políticas públicas y alianzas del Programa Mundial de Alimentos en Perú, explicó en el programa Conexión la importancia del desarrollo de los niños y las necesidades en el país.

Entre los temas que destacó Velásquez como factores que afectan el desarrollo del niño fueron la anemia - en general la mala alimentación-, la falta de afecto y la falta de cuidado. Explicó que cuando el cerebro se desarrolla necesita de estos estímulos para que las neuronas hagan las conexiones necesarias y el niño puede desarrollarse de manera correcta.

La edad más importante en un niño es de 0 a 3 años, puesto que su cerebro se desarrolla a una velocidad que nunca se repite. El especialista explicó que es necesario estimular al niño: “si el cerebro no recibe información, si no recibe afecto o cariño, entonces el cerebro no se desarrolla y no logra todo su potencial”.

Durante este tiempo de desarrollo, la anemia es uno de los peores enemigos. Esta condición se produce por la falta de hierro en la sangre y este elemento sirve para madurar el cerebro. “Las conexiones del cerebro necesitan de hierro. Entonces, el más inteligente, el más creativo, el que va a tener una actitud diferente, va a ser el que ha conectado mejor sus neuronas y eso solo es posible con buena alimentación, buen cuidado y afecto en los primeros años de vida”, dijo.

El daño que causa la anemia hasta los cinco años es irreversible. No solamente afecta al niño y su futuro, también a su familia y al país. El 43,6% de niños entre 6 meses a 3 años tiene anemia, esto significa que el Perú pierde un gran potencial humano por esta enfermedad.

"La discusión debe estar centrada en qué país queremos. ¿Queremos un país desarrollado, exitoso, un país que tenga campeones en los panamericanos, que seamos campeones en mundiales, que tengamos gente que pueda hacer cambios importantes en la humanidad? Eso solo es posible si comenzamos a ver el país de manera diferente, necesitamos ver el desarrollo infantil temprano", concluyó Velásquez en Conexión.

Si el Perú logró reducir la desnutrición crónica infantil, también podría mejorar el desarrollo infantil temprano, etapa clave para el niño. RPP ha lanzado la campaña Desarrollo Infantil Temprano para informar a los padres y cuidadores sobre la importancia de esta edad en los niños y su futuro.