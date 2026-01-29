Últimas Noticias
La Libertad: pabellón de colegio en Otuzco en riesgo de colapso [VIDEO]

Personal de la Contraloría durante el operativo. | Fuente: Difusión
Redacción RPP

Se trata de un pabellón de dos pisos del colegio Virgen de la Puerta. La Contraloría también realizó operativos en Pacasmayo, Gran Chimú, Virú y Trujillo.

Desde Otuzco, en la sierra de La Libertad, la Contraloría General de la República inició un operativo para inspeccionar el estado de las instituciones educativas, obras y otros servicios, a solo dos meses del inicio del año escolar en todo el país.

En declaraciones a RPP, el contralor César Aguilar señaló que en la región se viene interviniendo en Pacasmayo, Gran Chimú, Virú, Trujillo y Otuzco. En esta última provincia se alertó que un pabellón de dos pisos del colegio Virgen de la Puerta está a punto de colapsar, lo que lo convierte en una zona de riesgo para los estudiantes.

El objetivo del operativo es notificar las observaciones a las instituciones y entidades responsables, a fin de que se tomen acciones correctivas antes del inicio de clases, así como verificar la necesidad de un control posterior.

En La Libertad, hay 83 obras registradas como paralizadas; dos de ellas ya fueron reactivadas.

Dentro de diez días se brindará un nuevo informe con los resultados del operativo nacional, con el que se espera llegar a 1 116 colegios estatales.

La Libertad Otuzco Contraloría General de la República

