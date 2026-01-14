Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

¿Y la lucha contra la inseguridad ciudadana? Contraloría halla 1730 vehículos policiales y 1823 equipos de cómputo inoperativos en comisarias del país

Contraloría encontró 1730 vehículos policiales inoperativos, que no han recibido mantenimiento oportuno.
Contraloría encontró 1730 vehículos policiales inoperativos, que no han recibido mantenimiento oportuno. | Fuente: RPP
Henry Edgardo Urpeque Neciosup

por Henry Edgardo Urpeque Neciosup

·

Además, se encontraron chalecos antibalas vencidos, rotos, en mal estado, que exponen a los policías a riesgos durante sus intervenciones.

La Contraloría General de la República verificó que a nivel nacional hay un total de 1730 vehículos policiales inoperativos, así como 1823 computadoras malogradas y dependencias policiales como mala infraestructura y con más de 30 años de antiguedad, así lo reveló Luis Castillo Torrealva, vocero de la Contraloría.

En diálogo con el programa Ampliación de Noticias Regional (ADNr), el especialista detalló que de las 1 381 comisarías basicas que existen en todo el país se visitó un total 485, donde se recogieron 2 582 situaciones de riesgo, que limitan el trabajo de los efectivos policiales y el servicio de seguridad ciudadana.

Lima Metropolitana encabeza la lista de comisarías en mal estado, aquí en esta jurisdicción se identificaron 382 observaciones a las dependencias policiales
Lima Metropolitana encabeza la lista de comisarías en mal estado, aquí en esta jurisdicción se identificaron 382 observaciones a las dependencias policiales | Fuente: RPP

"La policía tiene todas las buenas intenciones de servir a los ciudadanos, pero necesita mejorar sus condiciones técnicas y de infraestructura"

Luis Castillo Torrealva, vocero de la Contraloría.

“Hemos tomado una muestra que nos permita darle al Ministerio del Interior un buen insumo para mejorar la estrategia de seguridad. La policía tiene todas las buenas intenciones de servir a los ciudadanos, pero necesita mejorar sus condiciones técnicas y de infraestructura. Hay comisarías que tienen más de 30 años de antigüedad, muchas de ellas han sido declaradas inhabitables, pese a ello se brinda el servicio al ciudadano”, precisó.

De las 6835 computadoras encontradas en las comisarías supervisadas, 1823 estaban inoperativas. En el caso de las impresoras 2132 estan malogradas.
De las 6835 computadoras encontradas en las comisarías supervisadas, 1823 estaban inoperativas. En el caso de las impresoras 2132 estan malogradas. | Fuente: RPP

Comisarías con más deficiencias

Remarcó que Lima Metropolitana encabeza la lista de comisarías en mal estado. Aquí en esta jurisdicción se identificaron 382 observaciones a las dependencias policiales. Le sigue la región Áncash con 180, Puno con 164, Ayacucho con 161 y Cajamarca con 155.

“Uno de los hechos más relevantes es que del total de 4121 unidades policiales (motos, patrulleros, camionetas) 1730 no funcionan, están en los almacenes y no se les brinda el adecuado mantenimiento. Situación que limita el servicio de patrullaje para los ciudadanos”, agregó.

Castillo Torrealva dijo que este documento de control ya ha sido entregado al Ministerio del Interior para que supere las observaciones y destine el presupuesto que se necesita para fortalecer el trabajo policial en las comisarías y en las calles.

Así mismo, presentan deficiencias las delegaciones Palacio Viejo (Arequipa), Comisaría Sitajara (Tacna) y Punta Moreno – Gran Chimú (La Libertad)

Chalecos antibalas rotos e impresoras malogradas

Además, se encontraron chalecos antibalas vencidos, rotos, en mal estado, que exponen a los policías a riesgos durante sus intervenciones.

También, hay limitaciones para elaborar los partes y denuncias policiales, ya que de las 6835 computadoras encontradas en comisarías supervisadas, 1823 estaban inoperativas. Y se encontró 2132 impresoras malogradas

Finalmente anunció que para este año 2026, el equipo de control seguirá recorriendo las dependencias policiales de la zona urbana y rural, para asegurar que el servicio de seguridad ciudadana se brinde de manera oportuna
Finalmente anunció que para este año 2026, el equipo de control seguirá recorriendo las dependencias policiales de la zona urbana y rural, para asegurar que el servicio de seguridad ciudadana se brinde de manera oportuna | Fuente: RPP

"Nosotros no solo advertimos las situaciones de riesgo, sino damos el acompañamiento, un seguimiento exhaustivo con nuestras gerencias regional de control"

Luis Castillo Torrealva, vocero de la Contraloría.

“Nosotros no solo advertimos las situaciones de riesgo, sino damos el acompañamiento, un seguimiento exhaustivo con nuestras gerencias regional de control y la Oficina de Control Institucional (OCI) de la Policía Nacional para una intervención territorial y sectorial. Además la Contraloría hace un despliegue siempre a las provincias para verificar como se está implementando estas observaciones”, indicó.

Finalmente anunció que para este año 2026, el equipo de control seguirá recorriendo las dependencias policiales de la zona urbana y rural, para asegurar que el servicio de seguridad ciudadana se brinde de manera oportuna a toda la ciudadanía.

“La seguridad ciudadana es prioritaria y por eso estas deficiencias que hemos detectado esperamos que el ejecutivo las tome en cuenta y pueda cerrar la brecha que nos afecta a todos”, finalizó.

Hay que precisar que el operativo simultáneo de Control fue denominado “Comisarías Básicas PNP 2025”, y se realizó del 29 de octubre al 04 de noviembre del 2025. Los resultados ya fueron entregados al Ministerio del Interior para mejorar servicio de seguridad ciudadana.

Video recomendado
Tags
Contraloria encuentra patrulleros inoperativos chalecos antibalas rotos

RPP TV

En Vivo

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA