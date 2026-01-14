¿Y la lucha contra la inseguridad ciudadana? Contraloría halla 1730 vehículos policiales y 1823 equipos de cómputo inoperativos en comisarias del país

De las 6835 computadoras encontradas en las comisarías supervisadas, 1823 estaban inoperativas. En el caso de las impresoras 2132 estan malogradas. | Fuente: RPP

Comisarías con más deficiencias

Remarcó que Lima Metropolitana encabeza la lista de comisarías en mal estado. Aquí en esta jurisdicción se identificaron 382 observaciones a las dependencias policiales. Le sigue la región Áncash con 180, Puno con 164, Ayacucho con 161 y Cajamarca con 155.

“Uno de los hechos más relevantes es que del total de 4121 unidades policiales (motos, patrulleros, camionetas) 1730 no funcionan, están en los almacenes y no se les brinda el adecuado mantenimiento. Situación que limita el servicio de patrullaje para los ciudadanos”, agregó.

Castillo Torrealva dijo que este documento de control ya ha sido entregado al Ministerio del Interior para que supere las observaciones y destine el presupuesto que se necesita para fortalecer el trabajo policial en las comisarías y en las calles.

Así mismo, presentan deficiencias las delegaciones Palacio Viejo (Arequipa), Comisaría Sitajara (Tacna) y Punta Moreno – Gran Chimú (La Libertad)

Chalecos antibalas rotos e impresoras malogradas

Además, se encontraron chalecos antibalas vencidos, rotos, en mal estado, que exponen a los policías a riesgos durante sus intervenciones.

También, hay limitaciones para elaborar los partes y denuncias policiales, ya que de las 6835 computadoras encontradas en comisarías supervisadas, 1823 estaban inoperativas. Y se encontró 2132 impresoras malogradas