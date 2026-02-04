¡La sensación térmica bordea los 40 grados! Senamhi activa alerta naranja en la selva por altas temperaturas

El verano en su máximo esplendor. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha activado una alerta naranja en diversas regiones de la selva peruana por temperaturas “de moderada a fuerte intensidad”.

“Además, se espera el incremento de la radiación ultravioleta (UV) especialmente hacia el mediodía”, advirtió el organismo en un aviso publicado en su página web oficial.

La alerta naranja estará activa el jueves y viernes, 5 y 6 de febrero, en las regiones Amazonas, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali.

Según el Senamhi, durante este periodo “no se descartan ráfagas de viento con velocidades alrededor de los 35 km/h y chubascos aislados, principalmente durante las horas de la tarde y noche”.

Cabe mencionar que la sensación térmica durante estos días podría alcanzar valores de hasta 38 y 39 °C, según explicó el ente estatal en un comunicado.



Pronósticos de calor para la selva peruana

De acuerdo con el Senamhi, para el jueves, 5 de febrero, se prevén temperaturas máximas entre 30° C y 37 °C en la selva norte, entre 22 °C y 35 °C en la selva centro, y valores alrededor de los 34 °C en la selva sur.

En tanto, para el viernes, 6 de febrero, se esperan temperaturas máximas entre 31 °C y 36 °C en la selva norte, entre 34 °C y 35 °C en la selva centro, y valores entre 34 °C y 35 °C en la selva sur.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Ola de calor en Lima

El Senamhi reportó que la ciudad de Lima soportó una ola de calor “con una acumulación de doce días cálidos consecutivos”.

“Las elevadas temperaturas tuvieron su inicio el pasado 19 de enero y terminó el viernes, 30 enero; con el ingreso de la humedad proveniente de la sierra”, señaló el organismo a través de su cuenta en X (antes Twitter).

Según el ente estatal, la ola de calor tuvo su origen en el ingreso de vientos del norte y al debilitamiento del Anticiclón Pacífico Sur.