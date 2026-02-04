Ola de calor en Lima: ciudad soportó 12 días cálidos consecutivos, reportó el Senamhi

El verano golpea con fuerza a Lima. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) reportó que la capital soportó una ola de calor “con una acumulación de doce días cálidos consecutivos”.
“Las elevadas temperaturas tuvieron su inicio el pasado 19 de enero y terminó el viernes, 30 enero; con el ingreso de la humedad proveniente de la sierra”, señaló el organismo a través de su cuenta en X (antes Twitter).
Según el ente estatal, la ola de calor tuvo su origen en el ingreso de vientos del norte y al debilitamiento del Anticiclón Pacífico Sur.
Asimismo, Lima está reportando niveles de radiación ultravioleta extremadamente altos, por lo que se exhorta a la población tomar precauciones.
En la víspera, Ate y Villa María del Triunfo registraron un índice UV de 11, “clasificado como nivel de radiación ultravioleta extremadamente alto”, reportó el Senamhi.
Nuevo incremento de temperaturas golpea Lima
El Senamhi advirtió que un nuevo episodio de incremento de temperaturas diurnas está golpeando Lima y toda la costa peruana esta semana.
En un comunicado, el organismo indicó que estas condiciones se presentarán hasta el viernes, 6 de febrero; por lo que recomendó a la población tomar las precauciones debidas.
En Lima Metropolitana, las temperaturas máximas se situarán próximas a los 27 °C, en la zona oeste; mientras que, en la parte central de la ciudad, se estiman 30 °C. En tanto, en Lima Este y Lima Norte, se esperan temperaturas máximas de hasta 32 °C.
En otras regiones del litoral costero, se prevén valores entre 32 °C y 37 °C en Piura y Tumbes, entre 30 °C y 36 °C en Lambayeque e Ica, entre 28 °C y 32 °C en La Libertad, 28 °C y 33 °C en la región Lima y Áncash, y entre 26 °C y 33 °C en la costa sur; detalló el Senamhi.