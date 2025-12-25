“Me avergüenzo”: taxista se llama ‘Papanoel’ y desea cambiar de nombre ante ola de burlas

Un aparente error en su partida de nacimiento hizo que Noel termine figurando como ‘Papanoel’. Cuenta que su nombre desata las burlas, por lo que pide ayuda para costear el proceso judicial con el que rectificará su nombre.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) compartió esta semana una lista de nombres curiosos alusivos a la Navidad. Los nombres como ‘Pavo’, ‘Merry Christmas’, ‘Elfo’ o ‘Duende’ han desatado la risa de los usuarios en las redes sociales.

Aunque no aparece en esa lista, el taxista Papanoel Bonilla (40) siente vergüenza cada vez que recibe un pago a través de Yape y los pasajeros estallan a carcajadas al ver su nombre en el aplicativo. Esta es su historia.

Un error en la partida de nacimiento

Hasta sus 18 años, Papanoel siempre creyó que se llamaba Noel por deseo de sus padres, pero un aparente error en su partida de nacimiento -que lastimosamente descubrió tarde- hizo que su nombre rememore a la figura folclórica navideña.

Noel cuenta a RPP que vivió en provincia y se trasladó a Lima a los 15 años. Tres años después -a la hora de solicitar su DNI- descubriría el nombre que figura en los registros públicos.

“Yo me entero recién [cuando] sale con mi DNI con ‘Papanoel’. Yo le digo a mi papá qué ha pasado, y me dice que yo la había asentado con Noel. Y [el registrador] me entendió mal. Como allá en provincia siempre se comunican papá; hola, papá. Y ya me entendió mal”, relató.

Bonilla dijo que acudió a la sede del Reniec en San Juan de Miraflores (SJM) para iniciar el trámite de cambio de nombre, pero los funcionarios le indicaron que debía realizar un proceso judicial que, lastimosamente, no puede costear desde hace 22 años.

A modo de anécdota, detalló que algunos pasajeros, al escuchar su nombre, le dicen: “Santa Claus, ¿y mi regalo?”.

“… y yo me avergüenzo, a veces otros me dicen: ¿cómo es mi regalo? Y yo avergonzado me pongo [sic]”, narró.

Papanoel tiene tres hijos que, al igual que él, no soportan las burlas que surgen por el nombre; por lo que pide ayuda para costear el procedimiento judicial con el que busca arreglar su nombre.