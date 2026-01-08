Papa León XIV: ¿A qué obras se dará prioridad este año en Chiclayo ante la eventual llegada del Sumo Pontífice?

La remodelación de la Catedral de Chiclayo, mejoras en el pavimento del casco urbano de la ciudad y trabajos de mejoramiento en el Santuario Nuestra Señora de la Paz, son obras importantes a las que se les dará prioridad en este año 2026, para preparar la llegada del papa León XVI, así lo aseguró el gerente regional de Turismo de Lambayeque, Félix Mio Sánchez.

En diálogo con RPP Noticias el funcionario detalló que en la Iglesia Santa María Catedral se realizará el pintado interior y exterior de la estructura monumental religiosa, además se cambiará el 30% del piso de la parte interior y se mejorará el enrejado, todo por un monto superior a los dos millones de soles.