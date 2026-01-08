Últimas Noticias
Papa León XIV: ¿A qué obras se dará prioridad este año en Chiclayo ante la eventual llegada del Sumo Pontífice?

Gobierno regional y Municipalidad de Chiclayo firman convenios para acelerar obras, frente a la evantual llegada del papa León XIV.
Henry Edgardo Urpeque Neciosup

por Henry Edgardo Urpeque Neciosup

Gerencia Regional de Turismo maneja dos fechas tentativas para la llegada del papa León XIV a la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque.

La remodelación de la Catedral de Chiclayo, mejoras en el pavimento del casco urbano de la ciudad y trabajos de mejoramiento en el Santuario Nuestra Señora de la Paz, son obras importantes a las que se les dará prioridad en este año 2026, para preparar la llegada del papa León XVI, así lo aseguró el gerente regional de Turismo de Lambayeque, Félix Mio Sánchez.

En diálogo con RPP Noticias el funcionario detalló que en la Iglesia Santa María Catedral se realizará el pintado interior y exterior de la estructura monumental religiosa, además se cambiará el 30% del piso de la parte interior y se mejorará el enrejado, todo por un monto superior a los dos millones de soles.

"La obra se va a iniciar en los próximos días. Es nuestro patrimonio cultural religioso más importante. Se le está dando prioridad desde el gobierno regional"

Felix Mio, gerente regional de Turismo de Lambayeque.
En los próximos días se iniciará la remodelación de la Catedral de Chiclayo, templo religioso donde celebró misas el papa León XIV.
Esto teniendo en cuenta que la Catedral de Chiclayo es el primer punto que conocen los turistas nacionales y extranjeros durante el recorrido de la ruta “Caminos del papa León XIV”. Y además porque fue el lugar religioso donde el papa León XIV, celebró misas por más de ocho años cuando fue Obispo de la Diócesis de Chiclayo.

“La obra se va a iniciar en los próximos días. Es nuestro patrimonio cultural religioso más importante. Se le está dando prioridad desde el gobierno regional, por la llegada de nuestro querido papa”, indicó el funcionario.

Se invertirán 20 millones de soles para pavimentar calles deteriorados del centro de Chiclayo.
También agregó que se destinarán 20 millones de soles para obras de recapeo en las calles de la zona urbana e histórico de la ciudad, para mejorar la transitabilidad. Esto gracias a un convenio firmado con la Municipalidad de Chiclayo.

Además se realizarán obras en el Santuario Nuestra Señora de la Paz, donde se lanzó la ruta
Mio dijo que se realizarán trabajos en el Santuario Nuestra Señora de la Paz, donde el Mincetur lanzó oficialmente la ruta turísitica “Caminos del Papa León XVI”.

Dos fechas tentativas se manejan para la llegada del papa León XIV a la región Lambayeque.
Papa León XIV: Fechas tentativas de su llegada

El funcionario del sector Turismo anunció que desde Lambayeque manejan dos fechas tentativas para la llegada del máximo representante de la iglesia Católica.

“Hay dos fechas, podría ser después de las elecciones (presidenciales) en el mes de julio y en diciembre, con más seguridad, el día 13, cuando culmina el jubileo por los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo de Zaña”, precisó.

Incluso reveló que el Sumo Pontífice conversó con el párroco de Zaña, David Farfán, cuando este último lo visitó en el Vaticano, para preguntarle las condiciones del estadio local.

“Ellos han conversado. Son muy amigos. Al papa le gustaba mucho visitar Zaña. Por eso estamos mejorando con 4 millones de soles la ampliación de la Capilla Santo Toribio y los accesos, frente a una posible llegada”, agregó.

Aunque esta información aún no ha sido oficializada a través de algún documento formal de la Diócesis de Chiclayo.

