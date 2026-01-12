Peruanos varados en Bolivia cruzan la frontera para llegar al Perú: Cancillería informa retorno de 34 connacionales

La Cancillería del Perú informó sobre el retorno de 34 peruanos que se encontraban varados en La Paz, Bolivia, a raíz del bloqueo de carreteras en el país vecino.

Asimismo, informaron que activó "planes de contingencia alternos" ante la "imposibilidad de concretar un vuelo humanitario inicialmente previsto" porque presentó inconvenientes de fuerza mayor para aterrizar en la capital boliviana.

Cancillería informó que el grupo partió desde las 11:30 de la mañana (hora peruana) desde La Paz, en compañía de un funcionario diplomático de la Embajada del Perú en Bolivia, y llegaron a Desaguadero (Puno) a las 14:30 horas donde fueron recibidos por la Dirección Desconcentrada de Puno.

"Posteriormente, en coordinación con el Ministerio de Defensa, se dispuso de un vehículo del Ejército del Perú para trasladar a los connacionales hacia la ciudad de Juliaca", añadieron.

El ministerio peruano aseguró que la embajada del Perú y el Consulado General en La Paz "mantienen un contacto permanente" con los connacionales que todavía permanecen en la capital de Bolivia.

Horas antes, en declaraciones a través del Rotafono, la ciudadana peruana Lisbeth Flores informó que un grupo estaba en el aeropuerto militar boliviano, pero los representantes diplomáticos peruanos indicaron que el avión presidencial presentaba fallas.

📄Comunicado de Prensa 002-26: Cancillería logra retorno seguro de treinta y cuatro peruanos varados en Bolivia.



Panorama en Desaguadero

El corresponsal de RPP en Puno confirmó que un grupo de peruanos cruzó la frontera de Desaguadero después de permanecer varios días en la ciudad de Oruro.

La ciudadana Graciela Cruz dijo a RPP que habían viajado a Argentina de paseo, pero el costo de los servicios de transporte, alojamiento, restaurante y otros superó sus expectativas y se quedaron sin recursos.

La madre y su hijo, que se dirigen a Lima, explicó que los vehículos que los trasladaron desde Oruro a Desaguadero tomaron vías alternas y se desplazaron de noche, lo que les permitió llegar a Desaguadero.

"De Oruro hemos llegado a La Paz. [En el mismo lugar de Oruro, ¿cómo se sentía usted cuando no había transporte y otros servicios?] Desesperada, hemos estado botados en la calle, nos han dejado porque no había ni terminales y todo está carísimo como la comida, el hotel y hasta los pasajes se han triplicado", declaró.

Sin embargo, muchos otros peruanos aún permanecen en diferentes ciudades de Bolivia, intentando trasladarse a su país de origen.

Según pudo conocer RPP, la situación se está normalizando paulatinamente en cuanto al servicio de transporte, lo que podría permitir que los peruanos varados en Bolivia puedan regresar a nuestro país en los próximos días.