Peruana varada en Bolivia tras bloqueos aseguró que no podrá retornar al Perú en vuelo humanitario

La peruana Lisbeth Flores, aseguró en RPP que el Gobierno no está cumpliendo con el anuncio de vuelos humanitarios para los compatriotas varados en Bolivia tras el bloqueo de carreteras luego de las protestas contra la eliminación de los subsidios a los combustibles.

Flores informó, además, que ella y sus familiares se encuentran varados en La Paz, Bolivia, desde el 5 de enero, cuando ellos tenían planeado visitar varias ciudades del país vecino.

Aseguró que el consulado le ha informado que no podrán salir en un vuelo humanitario porque el avión presidencial se ha malogrado y van a partir por vía terrestre de La Paz a Juliaca.

"Estamos en un lugar seguro, pero eso no implica de que se esté cumpliendo lo que nos ofrecieron. Nos ofrecieron un vuelo humanitario, sacarnos el primer tramo hacia, un grupo hacia Juliaca. El segundo grupo ya se iba para Lima, pero ahora nos acaban de confirmar de que el vuelo humanitario que se utilizaba, el FAP356 (avión presidencial), se ha malogrado. Aparentemente se ha quedado en Arequipa y de ahí ha tenido que regresarse a Lima", aseguró en RPP.

"Por lo tanto, nosotros nos hemos quedado aquí. Hace unos minutos se ha acercado a conversarnos la consul para darnos alcance de que nos van a trasladar por tierra, lo cual a mí me pareció una mala organización", añadió.

La ciudadana recordó que el bloqueó comenzó la semana anterior y desde el martes comenzó a intensificarse al punto de bloquear "todos los puntos que conectaban a La Paz" por lo que "ya no veías un bloqueo de una entrada, sino que ya las salidas alternas también bloqueadas".

Como se recuerda, la cónsul adjunta de la embajada del Perú en Bolivia, Carmen Mariela Silva Vargas, indicó en RPP que el Gobierno peruano dispuso vuelos humanitarios para la repatriación de los peruanos que se han quedado varados por bloqueo de carreteras en el país vecino.

Estamos dando en primera instancia alojamiento y alimentos básicos para cada uno de ellos. Gracias a las coordinaciones que se ha hecho con Cancillería, el Ministerio de Defensa y del Interior, se ha dispuesto el envío de aviones humanitarios para que puedan repatriar a nuestros compatriotas a territorio peruano", declaró el domingo en Ampliación de Noticias, añadiendo que cada aeronave tiene capacidad para 70 personas.

Situación en Bolivia

Según informó la agencia EFE, el Gobierno boliviano de Rodrigo Paz y los sindicatos obreros y campesinos acordaron el último domingo la abrogación del decreto que elimina la subvención a los combustibles para crear una nueva norma que mantenga esa disposición, pero que anule otras que generaron rechazo en esos sectores.

El acuerdo es fruto del diálogo realizado esta jornada entre los máximos dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y de las federaciones campesinas con seis ministros, incluidos el de la Presidencia, José Luis Lupo; de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, y de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo.