Puno: con color, tradición y devoción empieza la Fiesta de la Candelaria en la plaza Mayor

Más de 20 trajes originarios y de luces fueron presentados ante el público, acompañados de música tradicional y las coreografías de los danzantes, quienes mostraron con orgullo la riqueza cultural de la región.

La ciudad de Puno vive intensamente la Fiesta de la Candelaria. La plaza Mayor fue el escenario principal de una vibrante pasarela de trajes típicos y de luces, que deslumbró a propios y visitantes.

Decenas de pobladores se congregaron en la plaza para disfrutar del espectáculo, aplaudiendo y bailando al ritmo de la música andina.

La festividad, celebrada en honor a la Virgen de la Candelaria, se vivió con especial emoción y devoción entre los asistentes. Este jueves se desarrolló la pasarela de trajes, mientras que este viernes se llevará a cabo la elección y coronación de la Señorita Folklore Autóctonos y Luces 2026.

Posteriormente, desde el sábado 24 hasta el sábado 31 de enero, se iniciarán las misas de novena en honor a la Virgen de la Candelaria, marcando el inicio oficial de las celebraciones religiosas.

Puno se encuentra envuelta en un ambiente de fiesta, fe y tradición, ofreciendo a visitantes y locales una experiencia cultural única.

La titular de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) de Puno, Maribel Choque Copa, indicó que la la ciudad de Puno espera recibir más de 120 000 turistas durante los días de celebración de la tradicional festividad, superando la cifra de 86 000 visitantes registrada el año pasado.