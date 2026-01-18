Senamhi alertó sobre lluvias de moderada a fuerte intensidad en la selva: ¿qué regiones se verán afectadas?

Este fenómeno se presentaría los días martes 20 y miércoles 21 de enero, según el organismo público.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió sobre la ocurrencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad en la selva de los departamentos de Amazonas, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali.



Este fenómeno se presentaría los días martes 20 y miércoles 21 de enero, según el organismo público adscrito al Ministerio del Ambiente.



De acuerdo con el aviso meteorológico N.° 017 (nivel naranja) del Senamhi, se prevé acumulados de lluvia próximos a los 40 mm/día en la selva norte, cercanos a los 50 mm/día en la selva central y valores alrededor de los 60 mm/día en la selva sur. Esta lluvia estaría acompañada de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h.



Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar que las rutas de evacuación estén despejadas y debidamente señalizadas, para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en la jurisdicción en caso de presentarse alguna emergencia.



Del mismo modo, recomendó a la población proteger y reforzar el techo de sus viviendas, así como establecer un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.



El Indeci añadió que, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), monitorea los departamentos alertados y coordina con las autoridades regionales y locales los efectos de este fenómeno meteorológico.