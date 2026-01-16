Cusco: despiste y vuelco de bus interprovincial en carretera dejó número indeterminado de heridos

La unidad se despistó y volcó en el sector de La Raya, en la ruta Arequipa-Cusco-Puno. Según informaron los bomberos, no se han reportado fallecidos, pero se desconoce el número exacto de heridos.

Varias personas resultaron heridas en un accidente de tránsito registrado este viernes, alrededor de las 5:30 a.m., en el sector de La Raya, en la ruta Arequipa-Cusco-Puno, a la altura del límite entre las regiones de Cusco y Puno.

Un bus interprovincial de la empresa Power se despistó y volcó en una curva de la citada vía, quedando recostado a un lado de la carretera.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la unidad había salido de la ciudad de Arequipa aproximadamente a las 7:30 p.m. del jueves, transportando pasajeros con destino a Cusco y Puno.

Las causas del accidente aún son materia de investigación por parte de las autoridades.

Heridos evacuados

Tras el hecho, personal del Cuerpo General de Bomberos, efectivos de la Policía Nacional y serenos de la zona acudieron al lugar para atender a los pasajeros heridos, quienes fueron trasladados principalmente al hospital Alfredo Callo Rodríguez y otros establecimientos de salud.

Otros afectados fueron evacuados en vehículos particulares o lograron retirarse por sus propios medios.

Según información preliminar proporcionada por los bomberos, no se han reportado personas fallecidas; sin embargo, el número exacto de heridos aún no ha sido confirmado, debido a la limitada cobertura de red en la zona, lo que dificulta la comunicación y el reporte oficial de lo ocurrido.