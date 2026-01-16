Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Cusco: despiste y vuelco de bus interprovincial en carretera dejó número indeterminado de heridos

Vuelco y despiste de bus de transporte público deja varios heridos en sector La Raya, vía Arequipa - Cusco
Vuelco y despiste de bus de transporte público deja varios heridos en sector La Raya, vía Arequipa - Cusco | Fuente: RPP
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

La unidad se despistó y volcó en el sector de La Raya, en la ruta Arequipa-Cusco-Puno. Según informaron los bomberos, no se han reportado fallecidos, pero se desconoce el número exacto de heridos.

Actualidad
00:00 · 01:46

Varias personas resultaron heridas en un accidente de tránsito registrado este viernes, alrededor de las 5:30 a.m., en el sector de La Raya, en la ruta Arequipa-Cusco-Puno, a la altura del límite entre las regiones de Cusco y Puno.

Un bus interprovincial de la empresa Power se despistó y volcó en una curva de la citada vía, quedando recostado a un lado de la carretera.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la unidad había salido de la ciudad de Arequipa aproximadamente a las 7:30 p.m. del jueves, transportando pasajeros con destino a Cusco y Puno.

Las causas del accidente aún son materia de investigación por parte de las autoridades.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Heridos evacuados

Tras el hecho, personal del Cuerpo General de Bomberos, efectivos de la Policía Nacional y serenos de la zona acudieron al lugar para atender a los pasajeros heridos, quienes fueron trasladados principalmente al hospital Alfredo Callo Rodríguez y otros establecimientos de salud.

Otros afectados fueron evacuados en vehículos particulares o lograron retirarse por sus propios medios.

Según información preliminar proporcionada por los bomberos, no se han reportado personas fallecidas; sin embargo, el número exacto de heridos aún no ha sido confirmado, debido a la limitada cobertura de red en la zona, lo que dificulta la comunicación y el reporte oficial de lo ocurrido.

Te recomendamos
Video recomendado
Tags
Cusco accidente

RPP TV

En Vivo

Más sobre Cusco

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA