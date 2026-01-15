Poder Judicial dictó prisión preventiva contra futbolista David Díaz por portar arma de fuego robada a un policía

De acuerdo con la investigación fiscal, el arma que portaba el deportista estaba cargada con municiones y había sido reportada como robada.

El Poder Judicial dicto cuatro meses de prisión preventiva contra el futbolista David Díaz, quien es investigado por presuntamente portar un arma de fuego, tras ser intervenido en el distrito limeño de San Martín de Porres.

De acuerdo con la investigación a cargo del Primer Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Condevilla, el arma que portaba el deportista estaba cargada con municiones y había sido reportada como robada.

Según las autoridades, la pistola pertenecía a un efectivo policial de la ciudad de Barranca.

El hecho ocurrió el pasado 11 de enero, cuando David Díaz fue encontrado junto a un grupo de personas a bordo de una camioneta y fue intervenido por agentes policiales cerca de la intersección de las avenidas Perú y Abancay.

Durante la diligencia, los efectivos hallaron una pistola completamente abastecida dentro del morral del futbolista, motivo por el cual fue trasladado a la comisaría del sector.

Ya en la dependencia policial, se verificó que el investigado no contaba con licencia para portar armas de fuego ni con la tarjeta de propiedad del arma.

Asimismo, la Policía confirmó que la pistola había sido denunciada como robada a un suboficial, quien fue asaltado mientras se desplazaba en un vehículo de transporte público en la provincia de Barranca.