Puno: dictan nueve meses de prisión preventiva a actriz Danitza Pilco por homicidio de su pareja

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra la actriz de cine Danitza Anel Pilco Laura, investigada por el presunto delito de homicidio calificado en agravio de su pareja, Yeison Rony Olivera Flores, informó la Corte Superior de Justicia de Puno.

Según la investigación fiscal, Pilco Laura y Olivera Flores convivían en un inmueble alquilado ubicado en el jirón Argentina, en la ciudad de Puno.

En ese lugar se habría producido una discusión que derivó en agresiones físicas y en el uso de un objeto punzocortante por parte de la imputada, ocasionándole a la víctima una grave lesión en el pecho que le provocó la muerte.

El juez evaluó los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público y ordenó la medida de prisión preventiva con el fin de asegurar la presencia de Pilco Laura durante el proceso judicial.

Dicha decisión busca garantizar el normal desarrollo de la investigación, la cual continuará dentro del plazo legal establecido.

En ese sentido, el juzgado dispuso el internamiento de la imputada en un establecimiento penitenciario que será determinado por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).