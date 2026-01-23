Reniec atenderá este 24 y 25 de enero en sedes de Lima, Piura y otras regiones: conoce cuáles son y los horarios de atención

Reniec informa que atenderá trámites relacionados al DNI y realizará la entrega del documento en diferentes agencias de Lima y otras regiones del Perú.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que varias de sus agencias, que se encuentran ubicadas en Lima, Piura y diferentes regiones del Perú, atenderán este sábado 24 y domingo 25 de enero de 2026, con el fin de resolver los requerimientos de los ciudadanos. Asimismo, informó que la atención se desarrollará en horarios diferenciados, según la sede.

Además, precisó que en diversas agencias se llevará a cabo trámites vinculados al Documento Nacional de Identidad (DNI) y la entrega de este. A continuación, se expondrá la programación de Reniec en cuanto a la atención que se ofrecerá en las sedes habilitadas.

Agencias Reniec en Lima y regiones del Perú que atenderán este 24 y 25 de enero: servicios y horarios

Reniec puso a disposición de los usuarios la relación de las sedes que atenderán este sábado 24 de enero, los servicios que brindarán y los horarios disponibles. Conoce en este enlace dicha información.

Asimismo, indicó por medio de este enlace las agencias que abrirán sus puertas al público el domingo 25 de enero.

Estado de trámite de DNI según Reniec

Los ciudadanos que deseen recoger su DNI deben de verificar previamente si la oficina de Reniec donde realizaron el trámite, o la que seleccionaron vía web, atenderá este sábado 24 o domingo 25 de enero.

Una vez confirmado ello, es necesario revisar el estado de trámite del documento. Para hacerlo, deben seguir estos pasos:

· Ingresar a este ENLACE.

· Colocar el número del DNI o el número de solicitud y seleccionar "consultar".

· La plataforma mostrará si el trámite se encuentra al 100% y disponible en agencia.

Recomendaciones del Reniec: trámites de DNI y otros vía web

La entidad registral recomienda a los ciudadanos no acudir a las agencias si no es necesario, con el fin de no generar aglomeraciones. Asimismo, recuerda que varios trámites relacionados al DNI y registros civiles se pueden hacer vía web. Estos son: duplicado del DNI electrónico, renovación de DNI, rectificación de domicilio, rectificación del Estado Civil de soltero a casado, la actualización del PIN de seguridad del DNIe, copias certificadas de actas/partidas, certificado de inscripción, validación de copias certificadas de actas y devolución por pago de tasas.