¿Cómo presentar una tacha contra una fórmula presidencial o listas de candidatos a senadores y diputados?

Continúa avanzando el cronograma electoral de cara a las Elecciones Generales 2026 programadas para abril próximo. El pasado 23 de diciembre, venció el plazo para que las organizaciones políticas soliciten al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la inscripción de sus fórmulas presidenciales y listas de candidatos a senadores y diputados.

A partir de la publicación de las fórmulas y listas admitidas, cuya fecha límite es el próximo 11 de febrero, la ciudadanía tendrá una herramienta para vigilar la legalidad de las candidaturas. Se trata del recurso de tacha que, según el Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos, se define como el “cuestionamiento por escrito que presenta cualquier ciudadano respecto a las infracciones a la Constitución y a las normas electorales”.

¿Cómo presentar una tacha? RPP conversó con Pilar Biggio, subsecretaria general de la asociación civil Transparencia, quien explicó las pautas para interponer dicho recurso.

¿Cómo interponer una tacha y cuál es el plazo para hacerlo?

Biggio resaltó que si bien la tacha es un "cuestionamiento que se hace por escrito, respecto a alguna candidatura o listas", este "tiene que ser probado".

"Si bien cualquier ciudadano inscrito ante el Reniec y que tiene todos sus derechos civiles vigentes puede presentar o formular una tacha, es importante decir que no es que tú presentas una tacha por presentar, sino que tiene que haber un fundamento", explicó.

"Esta tacha se tiene que presentar por escrito, hay que fundamentar el pedido, adjuntar pruebas que respalden; porque yo, cuando presento una tacha, estoy cuestionando algo, entonces, yo tengo que respaldar ese cuestionamiento, tengo que pagar una tasa que el JNE ha impuesto, y solicitar una casilla electrónica para hacer el seguimiento", agregó.

Es decir, el ciudadano debe fundamentar el pedido, sustentándolo en infracciones a la Constitución, la Ley Orgánica de Elecciones (LOE) o la Ley de Organizaciones Políticas (LOP).

Asimismo, la subsecretaria de Transparencia remarcó que existe un plazo muy breve para que el ciudadano pueda hacer uso de esta herramienta.

"Eso es lo más importante, porque los plazos no son tan laxos, es decir, para tú presentar una tacha, son tres días calendario desde el día siguiente de la publicación de la fórmula presidencial o lista de candidatos admitida por el JNE, y esto sale en el portal institucional del JNE o en las regiones, de manera descentralizada, en los jurados electorales especiales, salen publicadas las listas admitidas. Y a partir de ese momento, al día siguiente, hay tres días para poder presentar las tachas", indicó.

¿Cómo es el trámite para presentar una tacha de manera efectiva?

Según el JNE, "el procedimiento es rápido y sin audiencias".

Presentación: La tacha se presenta ante el mismo JEE que evalúa la inscripción del candidato. Traslado al partido político: El mismo día, el JEE notifica al personero legal de la organización política para que presente sus descargos en un (1) día calendario. Decisión del JEE: Con o sin descargos, el JEE resuelve la tacha en un plazo máximo de tres (3) días calendario, sin audiencia pública. Publicación y notificación: La resolución se publica en el portal del JNE y se notifica simultáneamente a las partes mediante casilla electrónica. Apelación: La decisión puede ser apelada ante el Pleno del JNE, que resuelve en última instancia

¿Y qué sucede si la tacha es declarada fundada? El jurado indica que "los efectos varían según el tipo de candidatura".

"En la fórmula presidencial, si la tacha alcanza al candidato a la Presidencia, las candidaturas a las vicepresidencias quedan sin efecto. Si solo se tacha a un vicepresidente, la fórmula continúa con el candidato presidencial y el otro vicepresidente", precisa la entidad electoral.

"En las listas al Senado, Cámara de Diputados o Parlamento Andino, la exclusión de un candidato no invalida la inscripción del resto de la lista, incluso si como consecuencia se afecta la paridad de género", agrega.

El JNE indica además que se devuelve la tasa al ciudadano si la tacha es declarada fundada.

"Cuando la resolución queda firme o consentida, el ciudadano que presentó la tacha puede solicitar la devolución de la tasa pagada. Esta devolución no incluye los montos que se hayan abonado por otros conceptos", indica.