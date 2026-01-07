Reniec tendrá horarios ampliados en Lima por verano 2026: estas son las agencias en donde aplicará

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que amplía sus horarios de atención en 18 sedes ubicadas en Lima durante enero de 2026, en el marco del inicio de la temporada de verano. Esta medida comenzó a regir desde el martes, 6 de enero, con el objetivo de atender las demandas y solicitudes de los ciudadanos.
Ante esta disposición, los ciudadanos pueden realizar trámites vinculados al Documento Nacional de Identidad (DNI) y recogerlo. A continuación, se detallan los horarios, sedes y gestiones disponibles durante enero.
Estas son las oficinas de Reniec que atenderán durante enero 2026 de 06.15 a. m. a 19.45 p. m. para el trámite y entrega de DNI:
- Oficina Registral Miraflores
- Oficina Registral Independencia
- Oficina Registral Jesús María
- Oficina Registral San Martín de Porres
- Oficina Registral Cercado de Lima
- Agencia Cañete
Estas son las sedes de Reniec que estarán abiertas al público durante enero 2026 en el horario de 06.15 a. m. a 04.45 p. m. para trámite y entrega de DNI:
- Oficina Registral Santa Anita
- Oficina Registral Puente Piedra
- Oficina Registral Áncash
- Oficina Registral San Borja
- Oficina Registral San Juan de Lurigancho
- Oficina Registral San Juan de Miraflores
- Oficina Registral Callao
- Agencia Huaral
- Agencia Chancay
- Oficina Registral Chosica
- Oficina Registral Barranca
Cabe señalar que, en las horas de horario ampliado, las oficinas atenderán exclusivamente trámites y recojo de DNI. Mientras que, durante el horario regular, de 8: 45 a.m. a 4:45 p.m., ofrecerán todos los trámites como registros de identidad y civiles.