Elecciones 2026: ONPE presenta especificaciones técnicas de la cédula de sufragio y lineamientos para definir el orden de los partidos políticos

El plazo legal para presentar la solicitud de candidatura expiró a las 11:59:59 p.m. de este martes, 23 de diciembre.
Sergio Espinoza

por Sergio Espinoza

·

El tamaño mínimo de la cédula de sufragio -que será usada el próximo 12 de abril- será de 42 cm. de ancho por 21 cm. de largo, con la opción de incrementarse hasta 44 cm., según el número de partidos políticos que queden oficialmente inscritos para participar en los comicios.

Elecciones
00:00 · 05:12

Se afinan los detalles para las Elecciones Generales 2026. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó esta mañana la ceremonia de presentación de especificaciones técnicas del diseño de la cédula de sufragio para la elección del presidente de la República, vicepresidentes, senadores y diputados, así como representantes peruanos ante el Parlamento Andino.

De acuerdo con las medidas, el tamaño mínimo de la cédula de sufragio -que será usada el próximo 12 de abril- será de 42 cm de ancho por 21 cm. de largo. Y, según el número de organizaciones políticas participantes, esa medida podrá ser incrementada proporcionalmente hasta un máximo de 44 cm.

En la ceremonia de la ONPE se proyectó el prototipo de la cédula de votación, que consta de cinco columnas para la respectiva elección: presidente, diputados (a nivel nacional y universo), senadores y parlamentarios andinos. Cada una estará delimitada con su respectivo color y fila, como se aprecia en esta imagen. 

Imagen referencial de la cédula de sufragio publicada esta mañana en el diario El Peruano.

Una cédula inédita en la historia electoral del Perú

Las listas de las organizaciones políticas que queden inscritas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aparecerán en este gran documento inédito, complejo y único en la historia electoral del país, sobre todo por la gran cantidad de agrupaciones políticas que participarán en los comicios.

En el evento, que se desarrolló en la sede central de la ONPE, también se presentó la cédula de sufragio que utilizará el personal militar y policial, quienes participarán en estas elecciones y emplearán una cédula de 24 cm de ancho por 21 cm de largo.

El personal de la ONPE explicó cómo quedará definida la cédula cuando las agrupaciones políticas queden oficialmente inscritas y se conozca el número final de agrupaciones y candidaturas que queden en competencia.

Un total de 34 partidos políticos han presentado la solicitud para inscribir sus planchas de cara a los comicios, tras haber concluido el plazo legal a las 11:59 p.m. del 23 de diciembre.

La ONPE dará a conocer las instrucciones para los sorteos de la ubicación en la cédula de las organizaciones políticas que participarán en las elecciones, así como los lineamientos de la cédula de sufragio para la segunda vuelta electoral, contemplada para el 7 de junio de 2026.

A esta ceremonia han sido convocados representantes del JNE, la Defensoría del Pueblo y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para presenciar los detalles de la cédula.

