Rolando Arellano destaca la importancia del optimismo en el desarrollo peruano

El especialista subrayó que, a pesar de los problemas políticos, se ha observado un avance en varios aspectos significativos.
Rolando Arellano, psicólogo y presidente de Arellano Consultoría para Crecer, abordó el estado actual de la sociedad peruana y la economía en el marco del año 2025. A pesar de los constantes conflictos políticos, consideró que hay razones para mantener una perspectiva positiva sobre el devenir del país.
Según Arellano, se han creado cien mil empleos más en agroexportación, lo que implica mayor bienestar para las familias relacionadas con este sector.
Arellano también abordó la transformación demográfica del Perú, señalando que, tras décadas de migración hacia Lima, se ha dado un proceso de mestizaje que ha permitido un enriquecimiento cultural.
"El Perú ha sido un país serrano. De hecho, el momento esplendor máximo del Perú ha sido cuando éramos el imperio incaico, ha sido el único imperio en el mundo. No existe otro ni el romano ni el griego ni ningún otro, que haya crecido por encima de los dos mil quinientos metros de altura”, destacó.
“Lo que pasa es que, a partir de los años sesenta, la sierra que tenía dos de cada tres peruanos, empieza a perder población que se viene a Lima y a la costa. Y resulta que aquí en Lima, finalmente, que crece desbordadamente, pasamos de tener dos millones de personas en los años sesenta… a once millones de personas que vinieron de todo el Perú”, agregó.
Sin embargo, también reforzó la necesidad de atender a las provincias para equilibrar este desarrollo centrado en la costa. Así, hizo un llamado a los ciudadanos a actuar de manera colaborativa.
"La resignación se ha convertido en una fuerza. Yo sé que el Estado no va a hacer las cosas, por lo tanto, lo que decimos en, buen peruano, ‘yo mismo soy’. Entonces, yo me ocupo de mis cosas. El problema está en que deberíamos pasar en ese yo mismo soy al nosotros mismos somos”, apuntó.