Rolando Arellano compara el acto de escoger regalos con elegir bien al próximo presidente, así como a senadores y diputados

El especialista Rolando Arellano también dijo que el sufragio debe ir más allá de las preferencias inmediatas y centrarse en el bienestar colectivo.

El presidente de Arellano Consultoría para Crecer, Rolando Arellano, pidió a la ciudadanía tomar en serio su papel como votantes en las Elecciones Generales 2026, tras comparar el acto de votar con la elección de un regalo significativo en Navidad.

“Si hiciéramos todos los peruanos ese regalo hacia nuestros, a todos nuestros conciudadanos seguramente tendremos no solo un año, 2026 bueno, sino varios años más en el que todos vamos a poder tener mayor bienestar. Y esa es la primera mirada positiva, el deseo de hoy, de esta Navidad”, declaró en Ampliación de Noticias.

El columnista de ‘La Mirada Positiva’ destacó que el sufragio debe ir más allá de las preferencias inmediatas y centrarse en el bienestar colectivo, por lo que hizo un llamado a la participación actividad y consciente en el proceso electoral del próximo 12 de abril.

Asimismo, enfatizó que el Congreso tiene un papel crucial, a menudo subestimado, en comparación con la Presidencia.

"Un presidente nos dura cinco años en el mejor de los casos, pero una ley que da el Congreso puede durar muchísimo tiempo más", afirmó, instando a la población a informarse mejor al votar por sus representantes legislativos.

Arellano también se refirió a la necesidad de reconocer y valorar a los héroes que promueven la unidad en el país, mencionando a Andrés Avelino Cáceres como un ejemplo de esta unión entre peruanos de diferentes regiones.

"Él habló a sus soldados en quechua... el ejemplo de la unidad de los peruanos es crucial para avanzar hacia una mejor nación", apuntó.

Con estas declaraciones, Arellano busca inspirar a los peruanos a trabajar en conjunto por un futuro próspero y unido.