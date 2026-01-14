Aniversario de Lima

| Fuente: Andina

Celebrando que este 18 de enero Lima cumple 491 años de su fundación española, es bueno darle una mirada positiva a esta ciudad en la que se está dando un fenómeno esencial para la formación de la nación peruana. Porque si bien Lima existe desde mucho antes de Pizarro y antes incluso de pueblos como los Marangas y los Luriganchos, que habitaban en el Valle del Rímac, el cambio más espectacular que se ha dado en la capital no ocurrió con la llegada de los españoles, ni tampoco con la independencia.

El gran giro de la ciudad se dio a partir de la mitad del siglo XX, cuando llegaron a Lima cientos de miles de familias de todas las partes del Perú y transformaron la ciudad para siempre. Porque entre 1960 y el día de hoy, la capital pasó de tener 2 millones de habitantes a casi 11 millones. La mayor migración de toda la historia peruana.

Tan profunda fue esta transformación que la Lima tradicional hoy alberga apenas un tercio de población. Mientras, dos de cada tres limeños viven en distritos que no existían antes de 1960: Villa El Salvador, Comas, Villa María del Triunfo, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, entre muchos otros.

Es tanta la extensión de la periferia que más que hablar de Lima y los conos, como se les llamaba antes a las zonas conurbanas de la ciudad, uno hasta debería decir más propiamente los conos y Lima. Es cierto que este proceso generó tensiones con los limeños natos de la época. Pero lo cierto es que, por primera vez en nuestra historia, personas del norte, del centro, del sur y de la selva, de todos los rincones del Perú, comenzaron a mezclarse, a convivir y a conocerse. Y además a casarse y a tener familias mixtas. Porque si hoy más del 80% de los jóvenes de Lima nacieron aquí, en esta ciudad, al menos la mitad de sus padres y el 80% de sus abuelos es de origen migrante.

Hoy, si alguien dice, soy limeño mazamorrero, hay que preguntarle si es mazamorra morada o mazamorra de chuño o mazamorra de yuca. Y es por eso por lo que Lima es hoy no solo la ciudad costeña más grande del país, sino también la ciudad serrana y la ciudad selvática más importante. Mire usted, paisano, paisano, los orígenes de su familia y verá que eso es cierto.

Celebremos entonces este aniversario recordando a todos nuestros ancestros y reconociendo que aquí se está formando el verdadero mestizaje nacional. Y preguntémonos, ¿qué podemos hacer usted y yo, paisana, paisano, para que esta integración sea mayor y ayude a seguir construyendo un mejor país?

