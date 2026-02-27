‘Bridgerton’: ¿a quiénes está dedicada la temporada 4 de la serie de Netflix?

El estreno de la temporada 4 de Bridgerton llegó a Netflix el último jueves y, al finalizar el capítulo, le rindieron homenaje a Nicholas Braimbridge y Tony Cooper con una dedicatoria especial.

¿Quién fue Nicholas Braimbridge en Bridgerton?

De acuerdo con la página GoFoundMe creada por la directora artística de Bridgerton Alison Gartshore, Braimbridge fue artista escénico tanto en la serie como en su spin-off, Queen Charlotte.

“Nick Braimbridge era un artista escénico de gran talento, quien lamentablemente falleció la semana pasada. Era un experto en acabados de imitación, reconocido por sus exquisitos acabados marmolados y veteados, conocimientos adquiridos durante años trabajando con diseñadores de interiores de primer nivel y, posteriormente, en la industria del cine y la televisión”, decía la descripción de la campaña.

“Trabajé estrechamente con Nick, quien fue parte integral de nuestro departamento de arte. Era un hombre encantador, encantador y divertido, un auténtico caballero. Todos los que lo conocieron lo adoraban y, como equipo, estamos muy consternados por su fallecimiento; lo extrañaremos muchísimo”.

Sin embargo, no se reveló las causas de su muerte.

¿Quién fue Tony Cooper en Bridgerton?

Otro miembro de Bridgerton también murió y se trata de Tony Cooper. Él fue conductor del equipo de trabajo de Bridgerton y Queen Charlotte. Su labor consistía en transportar no solo a los actores, también a los de utilería, camarógrafos y más.

También trabajó en Downton Abbey: A New Era, The Crown, Spider-Man: Far From Home, Wonder Woman, The Batman, Black Widow y Ghostbusters: Frozen Empire.

Lista de episodios de Bridgerton temporada 4

La temporada 4 de Bridgerton está compuesta por ocho episodios en total. La segunda parte incluye los últimos cuatro capítulos, que completan la historia de Benedict y Sophie.

A continuación, el listado completo de episodios:

Episodio 1: The Waltz (El vals)

The Waltz (El vals) Episodio 2: Time Transfixed (El tiempo suspendido)

Time Transfixed (El tiempo suspendido) Episodio 3: The Field Next to the Other Road (El campo junto al otro camino)

The Field Next to the Other Road (El campo junto al otro camino) Episodio 4: An Offer from a Gentleman (La propuesta de un caballero)

An Offer from a Gentleman (La propuesta de un caballero) Episodio 5: Yes or No

Yes or No Episodio 6: The Passing Winter

The Passing Winter Episodio 7: The Beyond

The Beyond Episodio 8: Dance in the Country