SENAMHI: Pronóstico del clima hoy lunes 12 de enero 2026

Clima en Lima y regiones para hoy ,lunes , 12 de enero
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Consulta el pronóstico del clima hoy en Lima y ciudades del Perú: temperatura actual, sensación térmica, radiación UV, probabilidad de lluvia y reporte oficial del Senamhi actualizado.

¿A qué se denomina un pronóstico del clima?

Un pronóstico del clima es una estimación científica que permite anticipar cómo se comportarán variables atmosféricas como la temperatura, humedad, vientos y probabilidades de lluvia en un periodo determinado. Este análisis se basa en modelos matemáticos, datos satelitales y estaciones meteorológicas que ayudan a entender lo que podría suceder en la atmósfera en las siguientes horas o días. Gracias a estos informes, la población puede tomar decisiones informadas para organizar actividades diarias, viajes y trabajos al aire libre.

Además, un pronóstico del tiempo busca reducir riesgos ante fenómenos climáticos extremos, alertando con anticipación sobre lluvias intensas, olas de calor, vientos fuertes o cambios bruscos de temperatura. En países con geografía compleja como Perú, estos reportes son clave para sectores como agricultura, pesca y transporte, ya que permiten prever escenarios y adaptarse a condiciones variables en costa, sierra y selva.


¿Cómo está el clima en Lima y en las ciudades del Perú?

Aquí presentamos la lista actualizada y detallada del pronóstico del clima de hoy para las principales ciudades del Perú:

Lima
Actualizado 10:00 am hora Perú
24°

Soleado

Día 24° • Noche 22°

Máx./Min.
25°/22°
Humedad
75%
Índice UV
10 / Muy alto
Viento
10 km/h
Arequipa
Actualizado 10:00 am hora Perú
17°

Parcialmente nublado

Día 17° • Noche 14°

Máx./Min.
19°/14°
Humedad
57%
Índice UV
11 / Extremo
Viento
10 km/h
Trujillo
Actualizado 10:00 am hora Perú
23°

Mayormente soleado

Día 23° • Noche 22°

Máx./Min.
24°/21°
Humedad
81%
Índice UV
10 / Muy alto
Viento
13 km/h
Cajamarca
Actualizado 10:00 am hora Perú
16°

Muy nublado

Día 16° • Noche 13°

Máx./Min.
17°/12°
Humedad
74%
Índice UV
8 / Muy alto
Viento
4 km/h
Chiclayo
Actualizado 10:00 am hora Perú
26°

Parcialmente nublado

Día 26° • Noche 22°

Máx./Min.
27°/22°
Humedad
68%
Índice UV
9 / Muy alto
Viento
7 km/h
Piura
Actualizado 10:00 am hora Perú
28°

Mayormente soleado

Día 28° • Noche 25°

Máx./Min.
33°/24°
Humedad
59%
Índice UV
9 / Muy alto
Viento
7 km/h
Cusco
Actualizado 10:00 am hora Perú
14°

Nublado

Día 14° • Noche 11°

Máx./Min.
17°/10°
Humedad
59%
Índice UV
8 / Muy alto
Viento
4 km/h
Iquitos
Actualizado 10:00 am hora Perú
26°

Chubascos

Día 26° • Noche 24°

Máx./Min.
28°/24°
Humedad
85%
Índice UV
2 / Bajo
Viento
8 km/h
Pucallpa
Actualizado 10:00 am hora Perú
26°

Lluvia

Día 26° • Noche 24°

Máx./Min.
28°/24°
Humedad
86%
Índice UV
2 / Bajo
Viento
8 km/h
Huancayo
Actualizado 10:00 am hora Perú
14°

Nublado

Día 14° • Noche 10°

Máx./Min.
15°/9°
Humedad
71%
Índice UV
7 / Alto
Viento
6 km/h
Tacna
Actualizado 10:00 am hora Perú
24°

Soleado

Día 24° • Noche 20°

Máx./Min.
26°/19°
Humedad
56%
Índice UV
11 / Extremo
Viento
8 km/h
Ica
Actualizado 10:00 am hora Perú
27°

Muy nublado

Día 27° • Noche 25°

Máx./Min.
31°/23°
Humedad
52%
Índice UV
7 / Alto
Viento
8 km/h
Tarapoto
Actualizado 10:00 am hora Perú
27°

Muy nublado

Día 27° • Noche 25°

Máx./Min.
29°/24°
Humedad
81%
Índice UV
8 / Muy alto
Viento
6 km/h
Huánuco
Actualizado 10:00 am hora Perú
21°

Chubascos

Día 21° • Noche 18°

Máx./Min.
22°/17°
Humedad
73%
Índice UV
7 / Alto
Viento
9 km/h
Tumbes
Actualizado 10:00 am hora Perú
27°

Nublado

Día 27° • Noche 26°

Máx./Min.
28°/25°
Humedad
74%
Índice UV
6 / Alto
Viento
8 km/h
