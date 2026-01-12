SENAMHI: Pronóstico del clima hoy lunes 12 de enero 2026

¿A qué se denomina un pronóstico del clima?

Un pronóstico del clima es una estimación científica que permite anticipar cómo se comportarán variables atmosféricas como la temperatura, humedad, vientos y probabilidades de lluvia en un periodo determinado. Este análisis se basa en modelos matemáticos, datos satelitales y estaciones meteorológicas que ayudan a entender lo que podría suceder en la atmósfera en las siguientes horas o días. Gracias a estos informes, la población puede tomar decisiones informadas para organizar actividades diarias, viajes y trabajos al aire libre.

Además, un pronóstico del tiempo busca reducir riesgos ante fenómenos climáticos extremos, alertando con anticipación sobre lluvias intensas, olas de calor, vientos fuertes o cambios bruscos de temperatura. En países con geografía compleja como Perú, estos reportes son clave para sectores como agricultura, pesca y transporte, ya que permiten prever escenarios y adaptarse a condiciones variables en costa, sierra y selva.

¿Cómo está el clima en Lima y en las ciudades del Perú?

Aquí presentamos la lista actualizada y detallada del pronóstico del clima de hoy para las principales ciudades del Perú:

Lima Actualizado 10:00 am hora Perú 24° Soleado Día 24° • Noche 22° Máx./Min. 25°/22° Humedad 75% Índice UV 10 / Muy alto Viento 10 km/h

Arequipa Actualizado 10:00 am hora Perú 17° Parcialmente nublado Día 17° • Noche 14° Máx./Min. 19°/14° Humedad 57% Índice UV 11 / Extremo Viento 10 km/h

Trujillo Actualizado 10:00 am hora Perú 23° Mayormente soleado Día 23° • Noche 22° Máx./Min. 24°/21° Humedad 81% Índice UV 10 / Muy alto Viento 13 km/h

Cajamarca Actualizado 10:00 am hora Perú 16° Muy nublado Día 16° • Noche 13° Máx./Min. 17°/12° Humedad 74% Índice UV 8 / Muy alto Viento 4 km/h

Chiclayo Actualizado 10:00 am hora Perú 26° Parcialmente nublado Día 26° • Noche 22° Máx./Min. 27°/22° Humedad 68% Índice UV 9 / Muy alto Viento 7 km/h

Piura Actualizado 10:00 am hora Perú 28° Mayormente soleado Día 28° • Noche 25° Máx./Min. 33°/24° Humedad 59% Índice UV 9 / Muy alto Viento 7 km/h

Cusco Actualizado 10:00 am hora Perú 14° Nublado Día 14° • Noche 11° Máx./Min. 17°/10° Humedad 59% Índice UV 8 / Muy alto Viento 4 km/h

Iquitos Actualizado 10:00 am hora Perú 26° Chubascos Día 26° • Noche 24° Máx./Min. 28°/24° Humedad 85% Índice UV 2 / Bajo Viento 8 km/h

Pucallpa Actualizado 10:00 am hora Perú 26° Lluvia Día 26° • Noche 24° Máx./Min. 28°/24° Humedad 86% Índice UV 2 / Bajo Viento 8 km/h

Huancayo Actualizado 10:00 am hora Perú 14° Nublado Día 14° • Noche 10° Máx./Min. 15°/9° Humedad 71% Índice UV 7 / Alto Viento 6 km/h

Tacna Actualizado 10:00 am hora Perú 24° Soleado Día 24° • Noche 20° Máx./Min. 26°/19° Humedad 56% Índice UV 11 / Extremo Viento 8 km/h

Ica Actualizado 10:00 am hora Perú 27° Muy nublado Día 27° • Noche 25° Máx./Min. 31°/23° Humedad 52% Índice UV 7 / Alto Viento 8 km/h

Tarapoto Actualizado 10:00 am hora Perú 27° Muy nublado Día 27° • Noche 25° Máx./Min. 29°/24° Humedad 81% Índice UV 8 / Muy alto Viento 6 km/h

Huánuco Actualizado 10:00 am hora Perú 21° Chubascos Día 21° • Noche 18° Máx./Min. 22°/17° Humedad 73% Índice UV 7 / Alto Viento 9 km/h