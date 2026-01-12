Senamhi alertó sobre lluvias de moderada a fuerte intensidad en la selva: ¿qué regiones se verán afectadas?

Este fenómeno se presentaría el martes 13 y el miércoles 14 de enero, según detalló el Senamhi.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) alertó sobre la ocurrencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad en la selva de los departamentos de Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali.

Este fenómeno se presentaría el martes 13 y el miércoles 14 de enero de 2026, según detalló el organismo público adscrito al Ministerio del Ambiente.

De acuerdo con el aviso meteorológico N.° 009 (nivel naranja) del Senamhi, se prevé acumulados de lluvia próximos a los 65 mm/día en la zona norte, cercanos a los 70 mm/día en el centro y valores de alrededor a los 100 mm/día en el sur. Estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h.

Recomendaciones

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar que las rutas de evacuación estén despejadas y debidamente señalizadas, para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en la jurisdicción en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomendó a la población proteger y reforzar el techo de sus viviendas, así como establecer un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

El Indeci añadió que, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), monitorea los departamentos alertados y coordina con las autoridades regionales y locales los efectos de este fenómeno meteorológico.