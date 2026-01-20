SENAMHI: Pronóstico del clima hoy martes 20 de enero 2026

¿Quién es el encargado de monitorear el clima en el Perú?

En el Perú, la institución encargada de monitorear, estudiar y emitir pronósticos del clima es el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI). Este organismo analiza datos en tiempo real desde estaciones meteorológicas distribuidas en todo el territorio nacional, permitiendo evaluar cambios y tendencias en la atmósfera. Además, se apoya en tecnología satelital y modelos globales que complementan la vigilancia del clima.

El SENAMHI también tiene la responsabilidad de emitir alertas ante eventos meteorológicos severos, como lluvias intensas, friajes o periodos de calor extremo. Por ello, su trabajo es esencial para informar a la ciudadanía, autoridades y sectores productivos, evitando riesgos y contribuyendo a la planificación diaria y la gestión de desastres.

¿Cómo está el clima en Lima y en las ciudades del Perú?

Aquí presentamos la lista actualizada y detallada del pronóstico del clima de hoy para las principales ciudades del Perú:

Lima Actualizado 4:00 am hora Perú 22° Parcialmente nublado Día 24° • Noche 23° Máx./Min. 26°/21° Humedad 82% Índice UV 0 / Bajo Viento 12 km/h

Arequipa Actualizado 4:00 am hora Perú 14° Nublado Día 17° • Noche 14° Máx./Min. 18°/13° Humedad 87% Índice UV 0 / Bajo Viento 1 km/h

Trujillo Actualizado 4:00 am hora Perú 21° Muy nublado Día 23° • Noche 23° Máx./Min. 25°/21° Humedad 90% Índice UV 0 / Bajo Viento 8 km/h

Cajamarca Actualizado 4:00 am hora Perú 11° Nublado Día 16° • Noche 12° Máx./Min. 17°/11° Humedad 89% Índice UV 0 / Bajo Viento 5 km/h

Chiclayo Actualizado 4:00 am hora Perú 21° Parcialmente nublado Día 26° • Noche 24° Máx./Min. 29°/21° Humedad 90% Índice UV 0 / Bajo Viento 11 km/h

Piura Actualizado 4:00 am hora Perú 24° Muy nublado Día 29° • Noche 27° Máx./Min. 35°/23° Humedad 74% Índice UV 0 / Bajo Viento 12 km/h

Cusco Actualizado 4:00 am hora Perú 9° Nublado Día 14° • Noche 12° Máx./Min. 17°/9° Humedad 93% Índice UV 0 / Bajo Viento 8 km/h

Iquitos Actualizado 4:00 am hora Perú 24° Nublado Día 28° • Noche 26° Máx./Min. 31°/24° Humedad 99% Índice UV 0 / Bajo Viento 3 km/h

Pucallpa Actualizado 4:00 am hora Perú 25° Nublado Día 29° • Noche 27° Máx./Min. 31°/25° Humedad 93% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h

Huancayo Actualizado 4:00 am hora Perú 9° Chubascos Día 14° • Noche 11° Máx./Min. 17°/8° Humedad 90% Índice UV 0 / Bajo Viento 5 km/h

Tacna Actualizado 4:00 am hora Perú 20° Nublado Día 24° • Noche 21° Máx./Min. 26°/20° Humedad 76% Índice UV 0 / Bajo Viento 3 km/h

Ica Actualizado 4:00 am hora Perú 21° Nublado Día 27° • Noche 24° Máx./Min. 31°/21° Humedad 81% Índice UV 0 / Bajo Viento 5 km/h

Tarapoto Actualizado 4:00 am hora Perú 23° Muy nublado Día 28° • Noche 26° Máx./Min. 31°/23° Humedad 97% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h

Huánuco Actualizado 4:00 am hora Perú 16° Nublado Día 22° • Noche 19° Máx./Min. 24°/16° Humedad 91% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h