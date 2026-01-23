SENAMHI: Pronóstico del clima hoy viernes 23 de enero 2026

¿Cómo estaría afectando el cambio climático al Perú?

El cambio climático está impactando al Perú de forma acelerada, generando variaciones más intensas e impredecibles en temperatura y lluvias. Entre los efectos más visibles están el retroceso de glaciares andinos, el aumento de olas de calor en la costa y eventos extremos como huaicos, inundaciones o sequías prolongadas. Estos cambios afectan directamente a la agricultura, la pesca y el abastecimiento de agua en diferentes regiones del país.

A nivel social y ambiental, el Perú enfrenta retos importantes como la pérdida de ecosistemas frágiles, alteraciones en la biodiversidad y un mayor riesgo ante desastres naturales. Por ello, el monitoreo climático y la adaptación son esenciales para proteger a las comunidades y garantizar un desarrollo sostenible. Instituciones como el SENAMHI y el MINAM trabajan constantemente para evaluar estos impactos y proponer estrategias de prevención.

¿Cómo está el clima en Lima y en las ciudades del Perú?

Aquí presentamos la lista actualizada y detallada del pronóstico del clima de hoy para las principales ciudades del Perú:

Lima Actualizado 4:00 am hora Perú 22° Nublado Día 25° • Noche 23° Máx./Min. 27°/22° Humedad 80% Índice UV 0 / Bajo Viento 7 km/h

Arequipa Actualizado 4:00 am hora Perú 13° Chubascos Día 16° • Noche 14° Máx./Min. 17°/12° Humedad 92% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h

Trujillo Actualizado 4:00 am hora Perú 22° Nublado Día 24° • Noche 23° Máx./Min. 25°/21° Humedad 90% Índice UV 0 / Bajo Viento 7 km/h

Cajamarca Actualizado 4:00 am hora Perú 10° Nublado Día 16° • Noche 12° Máx./Min. 18°/10° Humedad 96% Índice UV 0 / Bajo Viento 5 km/h

Chiclayo Actualizado 4:00 am hora Perú 22° Nublado Día 27° • Noche 24° Máx./Min. 29°/21° Humedad 83% Índice UV 0 / Bajo Viento 9 km/h

Piura Actualizado 4:00 am hora Perú 24° Parcialmente nublado Día 29° • Noche 27° Máx./Min. 34°/23° Humedad 74% Índice UV 0 / Bajo Viento 13 km/h

Cusco Actualizado 4:00 am hora Perú 9° Nublado Día 15° • Noche 12° Máx./Min. 18°/8° Humedad 84% Índice UV 0 / Bajo Viento 5 km/h

Iquitos Actualizado 4:00 am hora Perú 24° Lluvia Día 27° • Noche 25° Máx./Min. 29°/24° Humedad 95% Índice UV 0 / Bajo Viento 3 km/h

Pucallpa Actualizado 4:00 am hora Perú 23° Nublado Día 27° • Noche 26° Máx./Min. 30°/23° Humedad 97% Índice UV 0 / Bajo Viento 3 km/h

Huancayo Actualizado 4:00 am hora Perú 9° Chubascos Día 14° • Noche 11° Máx./Min. 16°/9° Humedad 90% Índice UV 0 / Bajo Viento 6 km/h

Tacna Actualizado 4:00 am hora Perú 20° Nublado Día 24° • Noche 21° Máx./Min. 26°/20° Humedad 76% Índice UV 0 / Bajo Viento 3 km/h

Ica Actualizado 4:00 am hora Perú 21° Nublado Día 27° • Noche 25° Máx./Min. 31°/21° Humedad 79% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h

Tarapoto Actualizado 4:00 am hora Perú 23° Nublado Día 26° • Noche 25° Máx./Min. 29°/23° Humedad 97% Índice UV 0 / Bajo Viento 3 km/h

Huánuco Actualizado 4:00 am hora Perú 16° Nublado Día 21° • Noche 19° Máx./Min. 23°/16° Humedad 92% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h