¿Gremios de transporte llegan divididos al paro de mañana?: Julio Raurau denuncia "negociación" entre dirigentes y el gobierno

Gremios de transportistas de Lima y Callao han anunciado una paralización para mañana, miércoles, como medida de protesta ante los atentados que siguen sufriendo por parte de bandas criminales, pese a que ambas jurisdicciones se encuentran en estado de emergencia.

Ayer, lunes, en una conferencia de prensa, Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos (TU), y Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de las Empresas de Transportes de Lima y Callao (CTU), comunicaron su decisión de aunar la fecha de la medida de fuerza que sus gremios anunciaron, la cual se desarrollará "desde las cero horas, por 24 horas", en la fecha indicada.

Vale resaltar que el anuncio se dio luego de una reunión con el presidente de la república José Jerí, quien indicó que se sumaría al paro convocado y reconoció errores de su gobierno frente a la criminalidad.

Al respecto, Julio Raurau, presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte (CONET), en diálogo con RPP, no solo criticó que el jefe de Estado haya sido invitado al paro, sino que acusó al Ejecutivo de intentar "quebrar" la medida de fuerza y al sector. Además, señaló que los dirigentes habrían "negociado" la paralización con las autoridades.

"[Existen] grandes negociados por debajo de la mesa"

Rarau consideró que el anuncio del jefe de Estado de participar en la medida de fuerza responde a que el gobierno "no sabe cómo justificar que no esté controlando el país".

"Me llama poderosamente la atención que al presidente de la república lo inviten a una paralización, siendo representante del país. Lo que pasa es que hay desesperación, ya no sabe el Gobierno cómo justificar que no esté controlando el país, porque todo el país está tomado por la delincuencia. Prácticamente, nos han declarado la guerra y nos están pidiendo cupos, extorsionando a todo el mundo. Y para el Gobierno no pasa nada, no dice nada. Y para poder decir, ‘yo me reúno con ustedes’, manejo por acá, quiero quebrar un paro comprando dirigentes. Lo que siempre se ha estilado en la vida política de un país", aseveró.

El presidente de la CONET indicó que el Ejecutivo "utiliza a ciertos personajes que se prestan para eso, como Héctor Vargas, Martín Valeriano, Ricardo Pareja, que siempre han hecho este negocio desde [hace] muchos años atrás".

"Claro, este señor [Héctor] Vargas tiene que negociar, buscar la forma de justificar, porque tiene el beneficio que le han dado una ruta al aeropuerto con vehículos a petróleo, cuando las bases decían [que], para ingresar ahí, se debía tener vehículos eléctricos o a gas natural. Entonces, llama el gobierno, le dice ‘sabes qué, yo te voy a dar la ruta o qué me pides’. Y ahora, David Hernández, que es presidente de la ATU, le ha dado una ruta a este señor Vargas por la nueva avenida Prialé, que ya va a ser próximamente inaugurada. El día sábado, creo que han abierto una parte y ahí ha anunciado dándole otro ingreso de favor, cuando todo se autoriza por licitación o por concurso. Así se manejan, siempre se ha manejado el país de esa manera corrupta", sostuvo.

En esa línea, Julio Raurau resaltó que "el transporte público urbano en Lima ya está administrado por el gobierno", por intermedio de la ATU, y que "por eso tenemos esto, por esos grandes negociados que existen por debajo de la mesa".

Además, criticó que los gremios de transportes hayan cambiado la fecha de la paralización, inicialmente convocada para el 15 de enero, y llamó "traidores" a los dirigentes convocantes.

"Yo no comprendo y no entiendo por qué ayer el vocero oficial de TU Transporte Unido se haya reunido en una conferencia de prensa convocando el paro para el día 14, cuando ya estaba convocado para el 15. Eso llama la atención [...] Hicieron una conferencia de prensa y convocaron para el 15. ¡Oh, sorpresa! Ayer convocan otra conferencia de prensa con Vargas y Ojeda, y dicen que va a ser el 14. ¿Eso a qué llama? Creo que debemos ser conscientes, y ya somos personas mayores, seamos responsables. Están matando al pueblo, en todo el país, no solamente en Lima y Callao. No podemos negociar la sangre y la vida de nuestros hermanos peruanos", indicó.

"Señor presidente Jerí, ¿usted puede firmar un acta con traidores, usted puede recibir dirigentes que ni siquiera representan, no tienen ni bus, ni siquiera manejan, no son choferes ni cobradores?, pero sin embargo son dirigentes", acotó.

Raurau exige jueces sin rostro y salida del Pacto de San José

Consultado sobre la propuesta que tiene su gremio frente a la criminalidad, Raurau sostuvo que exigen el retorno de los "jueces sin rostro" para juzgar a los criminales y que el Perú salga del Pacto de San José de Costa Rica y, con ello, de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

"Nosotros ya le hemos hecho las propuestas [al Gobierno] desde hace tiempo […] Les hemos pedido jueces sin rostro [y] no quieren aprobar. Queremos que, a todos los delincuentes, los extorsionadores que están matando al pueblo, les den un penal exclusivo que debería ser Challapalca. Así como hizo Bukele, sí se puede hacer, pero no lo hacen", indicó.

"¿Por qué no lo hacen? ¿Primero está el pueblo o primero los derechos humanos de los delincuentes? Y tercero que hemos pedido es el retiro del Pacto de San José de Costa Rica, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que solamente defiende terroristas, criminales como lo que está pasando en Venezuela", añadió.

Respecto al Plan de Seguridad Nacional anunciado por el presidente Jerí, Raurau cuestionó la efectividad de esa iniciativa a la que calificó como un "saludo a la bandera". Además, dijo que está visitando regiones para organizar un paro a nivel nacional.

"Ayer se ha reunido Jerí con los transportistas y les ha prometido un plan. Oiga, ¿ya cuánto tiempo tiene? ¿Cuántos planes va a tener? ¿Y la granada de guerra que le han metido al bus? Si esa granada hubiera ingresado a ese bus que estaba lleno de pasajeros, ¿cuántas muertes hubiera? ¿Qué estamos esperando?", inquirió.

"El gobierno puede y tiene todas las herramientas para poder parar esta guerra que nos han declarado los delincuentes [con] pena de muerte, [pero] creo que no entienden. Para ellos es seguir sentados en sus pupitres mientras el pueblo está siendo masacrado. Espero que reaccionen, de lo contrario convocaremos ya prácticamente a toda la población del país. En este momento yo me voy a dirigir a diferentes regiones en que tengo bases para poder pedirle a la población que ya paremos todo el pueblo. Ya no solamente un sector, porque los negociantes, los mercados, los ambulantes, los bodegueros, los mototaxistas, taxistas están siendo asesinados por no pagar cupo", enfatizó.

Pide disculpas a Álvarez por decir que "malos transportistas" estarían en bandas criminales

Por otro lado, Julio Raurau exigió disculpas públicas al presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, quien, días antes, señaló la posibilida de que "malos transportistas" estén integrando bandas criminales.

"Es una desesperación y una justificación [del premier], la cual rechazamos tajantemente. No nos pueden llamar banda de criminales a los transportistas, ¡por favor! Eso es gravísimo. Y qué pena escuchar[lo] de un expresidente del Tribunal Constitucional. Creo que la desesperación de la convocatoria del paro de los transportistas es que le ha generado [decir eso], y, en honor a la verdad y a su investidura, debería renunciar al cargo que está ostentando como primer ministro de la República", indicó.

"Le pedimos que se disculpe porque es una ofensa a todo el sector de transporte y esto no podemos permitirlo", acotó.

Asimismo, el presidente de la CONET pidió al titular de la PCM que muestre las pruebas de su acusación.

"Que me pruebe, que nos saque pruebas de que nosotros somos una organización criminal o bandas criminales. Eso no se puede tolerar, no se puede aceptar", puntualizó.